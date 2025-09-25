Sarkozy condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs

L’ancien président de la République et deux anciens ministres, Claude Guéant et Brice Hortefeux ont été condamnés par le tribunal de Paris pour association de malfaiteurs dans l’affaire Kadhafi. Sarkozy écope de cinq ans de prison. Il devrait être incarcéré même s’il fait appel. Il est relaxé des faits de corruption.

Un procès pour l’histoire. Au terme de treize semaines d’audience, le tribunal judiciaire de Paris a rendu sa décision dans l’affaire du financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007. L’ancien président est jugé coupable d’association de malfaiteurs, mais il est relaxé des chefs de corruption passive, de détournement de fonds publics libyens et de financement illicite de campagne électorale. Le tribunal l’a condamné à 5 ans de prison assortis d’une exécution provisoire. Il sera incarcéré dans les semaines à venir même s’il fait appel. Sarkozy est en outre condamné à 100.000 € d’amende et une interdiction des droits civiques.

Deux anciens ministres condamnés

Claude Guéant, ancien ministre et ex-directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, a été déclaré coupable de plusieurs infractions graves : usage de faux, blanchiment aggravé, trafic d’influence, corruption passive et association de malfaiteurs. Il a toutefois été relaxé sur d’autres chefs d’accusation. Il a été condamné à six ans de prison.

Brice Hortefeux, également ancien ministre, a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs, mais les autres charges contre lui n’ont pas abouti. Il est condamné à deux ans de prison.

Eric Woerth, ex-trésorier de la campagne Sarkozy de 2007, ainsi qu’Edouard Ullmo et Ahmed Bugshan ont été relaxés.

Un pacte de corruption

Le parquet évoquait un « pacte de corruption faustien » impliquant l’ancien président avec un dictateur pour servir ses ambitions politiques. Les réquisitions contre l’intéressé principal étaient lourdes : sept ans de prison, 300 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité.

Précisions que Ziad Takieddine, l’intermédiaire franco-libanais de 75 ans, accusateur principal et figure centrale de l’affaire, est décédé mardi, soit deux jours avant le délibéré. Il était détenu au Liban pour une affaire distincte. Les poursuites contre lui sont désormais éteintes.

Au total, onze prévenus étaient concernés par ces décisions judiciaires.

