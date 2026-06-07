Chambley Air Passion – Le Ciel en Fête : l’aéronautique populaire prend son envol

Du 25 juillet au 2 août 2026, l’aérodrome de Chambley Planet’Air accueillera Chambley Air Passion – Le Ciel en Fête, une grande manifestation populaire dédiée à l’univers aérien et à toutes les activités qui volent.

Porté par les acteurs de la plateforme et de nombreuses associations aéronautiques, l’événement bénéficie déjà d’un accompagnement important des collectivités et des institutions.

La Région Grand Est accompagne le projet, tandis que la Communauté de Communes Mad & Moselle ainsi que le Département de Meurthe-et-Moselle ont également été sollicités afin de soutenir cette dynamique territoriale ambitieuse.

Toutes les disciplines aériennes

En mai, une réunion s’est tenue a la sous-préfecture et une autre réunion sur site a permis de finaliser plusieurs points d’organisation avec les différents services de l’État. Ces rencontres ont permis de préciser les attentes des autorités et de confirmer l’encadrement des différentes activités prévues durant la manifestation.

Dans le ciel, toutes les disciplines aériennes seront représentées : Montgolfières, avions, planeurs, ULM, parapentes, parachutistes ou encore aéromodélistes.

De nombreuses montgolfières seront présentes tout au long de l’événement et illumineront le ciel lorrain lors des vols en soirée ainsi que des envols matinaux organisés les week-ends.

Un ULM électrique

Au sol, le public retrouvera également de nombreuses animations : mini-montgolfières, cerfs-volants, ateliers pédagogiques, tyrolienne de 200 mètres, expositions, guinguette, espaces de restauration et animations familiales.

L’événement accueillera aussi les trois corps d’armées, les pompiers, la gendarmerie ainsi que plusieurs établissements et structures liés à l’aéronautique et à l’innovation. Parmi eux, IPSA (Institut Polytechnique des Sciences Avancées, école d’ingénieurs spécialisée dans l’aéronautique et le spatial) et l’association IPSA Solair présenteront notamment un ULM électrique développé sur une base de planeur, illustrant les évolutions technologiques et environnementales du secteur.

À noter également que le Lycée Jean XXIII est désormais associé à l’IPSA et proposera, dès la rentrée prochaine, un cursus orienté vers l’aéronautique, illustrant la dynamique de formation et d’innovation portée par le territoire.

Ce lycée a d’ailleurs signé un partenariat avec le club ULM basé à Chambley et devrait permettre aux élèves inscrits dans ce cursus de suivre une formation de pilote ULM, créant ainsi une véritable passerelle entre enseignement, innovation et pratique aéronautique.

Les sensations du vol

L’un des objectifs majeurs de Chambley Air Passion est de permettre au grand public de découvrir les sensations du vol. Les organisateurs souhaitent ainsi offrir de nombreux baptêmes et vols découvertes en montgolfière, avion, ULM, planeur ou parapente.

« Chambley Air Passion – Le Ciel en Fête » veut avant tout proposer une animation populaire, ludique et familiale autour de tout ce qui vole.

L’aérodrome de Chambley constitue une infrastructure exceptionnelle qu’il faut faire rayonner bien au-delà du territoire local.

C’est dans cette logique que l’Ultimate Air Challenge trouvera toute sa place au cœur de la manifestation. Cette compétition européenne d’un nouveau genre ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable de l’ULM.

Le concept est simple… mais redoutablement stratégique : un départ depuis Chambley, un retour à Chambley, 60 à 80 balises virtuelles réparties dans 21 pays européens et 7 jours pour en survoler le maximum, en totale autonomie.

Chaque équipage choisit librement sa route, ses étapes et sa stratégie. Préparation, gestion météo, endurance et choix tactiques seront les clés de la victoire.

Le public pourra suivre la compétition en direct grâce à un système de tracking accessible sur téléphone, tablette ou ordinateur, permettant de visualiser en temps réel la progression des concurrents à travers toute l’Europe.

L’Ultimate Air Challenge entend ainsi mettre en lumière l’incroyable potentiel des ULM modernes et l’esprit d’aventure de leurs pilotes, tout en offrant une visibilité spectaculaire à Chambley Planet’Air et à l’ensemble du territoire.

Hommage à Philippe Buron-Pilâtre

Georges HUMEAU, président de AUAB, association organisatrice de Chambley Air Passion, mais également organisateur de l’Ultimate Air Challenge, souligne : « Notre ambition est de créer un grand rendez-vous populaire autour de l’aéronautique et de faire découvrir au public toute la richesse des activités présentes à Chambley. Nous voulons montrer que cette base possède un potentiel exceptionnel et qu’elle est un véritable lieu de vie, d’animation, de formation et de découvertes autour du ciel et de l’innovation aérienne.

J’entretiens également des liens d’amitié très forts avec Philippe Buron-Pilâtre, que je considère comme l’un des grands artisans de la renaissance de la base de Chambley. À travers le GEMAB, qui fut pendant des années le plus grand rassemblement mondial de montgolfières, il a fait rayonner Chambley bien au-delà des frontières françaises et lui a donné une dimension internationale exceptionnelle.

Je suis profondément convaincu que, sans lui, la base de Chambley ne serait jamais devenue ce qu’elle est aujourd’hui. Il me paraît donc essentiel de saluer ce grand Monsieur et l’héritage qu’il a laissé à tout le territoire et au monde aéronautique. »