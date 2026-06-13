Chambley Air passion : des précisions

Association des Usagers Aéronautiques Basés de Chambley (AUAB) Organisateur de « Chambley Air Passion – Le Ciel en Fête » tient à appporter quelques précisons sur l’événement qu’elle organise du 25 juillet au 2 août 2026.

Dans un communiqué, l’Association AUAB écrit : « Contrairement à ce qui peut être compris à la lecture de certains articles encore présents sur Internet, l’événement Enenvol n’est plus organisé sur le site de Chambley et aucune édition n’est aujourd’hui programmée par ses anciens organisateurs. Plusieurs médias ont d’ailleurs fait état de l’arrêt définitif de cette manifestation après sa première édition.

L’aérodrome de Chambley continue néanmoins de vivre et de se développer grâce à l’implication quotidienne de ses associations, de ses clubs, de ses entreprises aéronautiques et de nombreux bénévoles passionnés.

C’est dans cet esprit qu’est née l’initiative « Chambley Air Passion – Le Ciel en Fête », portée par l’Association des Usagers Aéronautiques Basés de Chambley (AUAB).

Du 25 juillet au 2 août 2026, l’aérodrome ouvrira largement ses portes au public pour célébrer toutes les formes d’aviation légère et populaire dans une ambiance conviviale, familiale et accessible à tous.

Pendant neuf jours, les visiteurs pourront découvrir de nombreuses animations

Des baptêmes de l’air en ULM, avion, planeur, parapente et montgolfière ;

Des démonstrations aériennes et présentations statiques ;

Des simulateurs de vol ;

Des ateliers pédagogiques destinés aux jeunes ;

La découverte des métiers et des formations aéronautiques ;

Des rencontres avec les pilotes, mécaniciens et passionnés du monde aérien ;

Une ambiance guinguette, festive et populaire ;

Des animations pour les familles et les enfants ;

Une grande tombola quotidienne permettant de gagner de nombreux vols.

L’événement repose avant tout sur l’engagement de bénévoles qui ont souhaité faire vivre le site de Chambley et mettre en valeur l’ensemble de ses acteurs aéronautiques.

Une nouvelle page s’écrit

Notre ambition n’est pas de reproduire les manifestations du passé mais de construire un rendez-vous différent, à taille humaine, centré sur la découverte, le partage, la passion aéronautique et la proximité avec le public.

Chambley Air Passion est avant tout la fête de celles et ceux qui font vivre l’aérodrome tout au long de l’année.

Nous invitons les passionnés d’aviation, les familles, les curieux et tous les amoureux du territoire à venir partager cette aventure avec nous du 25 juillet au 2 août 2026.

Le ciel de Chambley continue de s’écrire, et cette nouvelle page sera celle des passionnés.