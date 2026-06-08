Mondelange, Hagondange (57) : pollution localisée des eaux souterraines

Dans le cadre du suivi environnemental de l’ancien site industriel ALTIA, des investigations réalisées par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), l’ARS Grand Est et la DREAL ont mis en évidence une pollution localisée des eaux souterraines par des substances chimiques issues des anciennes activités industrielles du site. L’eau distribuée par le réseau public d’eau potable reste conforme aux exigences sanitaires et peut être utilisée normalement.

Cette pollution concerne certains secteurs situés à l’est de l’ancien site industriel, sur les communes de Mondelange et d’Hagondange. Elle n’impacte pas l’ensemble du territoire de ces communes. Il s’agit de solvants volatils (notamment le trichloroéthylène, le tétrachloroéthylène et le chlorure de vinyle) qui, dans certaines situations, peuvent être ingérés ou inhalés et présenter, à long terme, des risques pour la santé des personnes exposées.

Des restrictions pour certains puits privés

Les analyses réalisées dans certains puits privés situés dans ce secteur ont mis en évidence des concentrations supérieures aux limites de qualité applicables aux eaux destinées à la consommation humaine.

Afin de limiter l’exposition des habitants concernés, le préfet de la Moselle a pris, le 27 avril 2026, un arrêté préfectoral, encadrant les usages de l’eau issue des puits privés dans le périmètre défini.

Dans cette zone, l’utilisation de l’eau des puits privés est interdite pour les usages suivants :

la consommation humaine, y compris la boisson, la cuisson et la préparation des aliments ;

la toilette corporelle et les autres usages domestiques ;

les usages récréatifs, notamment le remplissage des piscines, spas et jeux d’eau ;

l’arrosage ou l’irrigation des plantes d’ornement, des potagers et cultures destinées à la consommation humaine;

l’abreuvage des animaux ;

les usages favorisant la dispersion de l’eau dans l’air comme les sprays, la brumisation, les jets sous pression ou le lavage de surfaces.

Ces mesures resteront en vigueur jusqu’à ce que la qualité de l’eau souterraine du secteur soit de nouveau compatible avec les usages concernés. Elles pourront être réévaluées en fonction des résultats des suivis, investigations et actions complémentaires.

L’eau du robinet peut être utilisée normalement

L’eau distribuée par le réseau public d’eau potable n’est pas concernée par ces restrictions. Les analyses réalisées montrent que cette eau demeure conforme aux exigences réglementaires de qualité. Elle peut donc être utilisée normalement pour tous les usages quotidiens : boisson, préparation des aliments, cuisson et hygiène.

Un suivi poursuivi par les pouvoirs publics

Les services de l’État, l’ARS Grand Est et l’ADEME poursuivent le suivi de la situation afin d’actualiser les connaissances disponibles et d’adapter, si nécessaire, les mesures de gestion.