Kiev réclame 20 milliards de dollars supplémentaires pour « brûler » la Russie

Des dollars, encore des dollars !!!! Selon des informations exclusives publiées par Politico, le ministre ukrainien de la Défense Mykhailo Fedorov présentera le 18 juin, lors de la prochaine réunion du Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine au format Ramstein, une demande d’aide d’urgence de 20 milliards de dollars. Objectif : capitaliser sur un avantage militaire qu’il juge temporaire et décisif.

Une fenêtre d’opportunité de six à neuf mois

L’Ukraine estime que la dynamique actuelle sur le front lui offre une occasion rare. Les avances russes se sont sensiblement ralenties cette année, au point de marquer le pas le mois dernier, sous l’effet des frappes de drones ukrainiens à moyenne et longue portée contre les chaînes logistiques et les infrastructures énergétiques de la Russie.

Selon un haut responsable du ministère ukrainien de la Défense cité anonymement par Politico, « nous avons une fenêtre d’opportunité sur le champ de bataille de six à neuf mois, qui exige une accélération urgente des financements ». Ce même responsable a averti que la Russie « agit rapidement et de façon innovante » : toute période de répit permettrait à Moscou de s’adapter et de regagner du terrain.

« Tout le monde voit que la Russie brûle, et nous voulons qu’elle brûle encore plus. Mais pour cela, nous avons besoin de financements,» selon un haut responsable ukrainien de la Défense (anonyme). Bref, nous avons encore besoin de millards de dollars !

Un plan détaillé déjà en discussion avec les alliés

Le plan ukrainien a déjà été présenté lors d’une série de réunions bilatérales menées par le ministre Fedorov et d’autres hauts fonctionnaires auprès de représentants de la Norvège, de la Suède, de l’Allemagne et du Canada. Chaque allié sera appelé à contribuer entre 2 et 6 milliards de dollars, que ce soit sous forme d’aide directe ou de prêts.

Les fonds seraient affectés à l’acquisition de systèmes de défense aérienne, de drones, de munitions, de matériels de guerre électronique et de capacités de frappe à longue portée. Une partie du financement alimenterait également le programme PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) de l’OTAN, ainsi que des achats directs auprès des industriels de défense ukrainiens.

Pousser Poutine vers la table des négociations

Derrière la logique militaire de cette demande se profile un objectif politique : forcer Vladimir Poutine à s’asseoir à la table des négociations. Selon une autre source citée par Politico, « l’Ukraine a une chance réelle d’amener le dictateur à négocier », à condition de ne pas lui laisser le temps de récupérer son avantage tactique.

La menace d’une éventuelle mise au point russe de drones à portée intermédiaire est évoquée comme scenario catastrophe. « Si l’ennemi crée ses propres drones de moyenne portée, ce serait un désastre réel pour l’Ukraine », souligne une source. Poutine lui-même a déclaré la semaine dernière que les forces russes progressaient chaque jour, tout en reconnaissant que les frappes ukrainiennes causaient des dégâts.

Un effort qui s’inscrit dans un cadre OTAN plus large

La demande ukrainienne intervient dans un contexte d’intensification du soutien occidental. Selon quatre diplomates de l’OTAN également cités par Politico, les membres de l’Alliance examinent un projet de nouveau programme d’aide militaire de 70 milliards d’euros, qui pourrait être annoncé lors du sommet de l’OTAN à Ankara le mois prochain. L’initiative, portée par l’Allemagne, vise à améliorer la transparence et l’équité de la répartition des charges entre les alliés.

Si les 20 milliards supplémentaires sont obtenus, l’aide totale engagée en 2026 s’élèvera à 58 milliards de dollars, soit un niveau proche de l’objectif bilatéral de 60 milliards fixé par le secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte. Une cible que Kiev entend atteindre avant la fin de l’été.

Source : Politico (exclusif), 12 juin 2026. Article établi à partir d’informations recoupées avec Kiev Post, United24 Media et US News.