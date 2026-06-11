Grand Est : un Pacte Industrie de 73 mesures pour accélérer la réindustrialisation

La Région Grand Est s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie économique. Lors de la séance plénière du 11 juin 2026, elle lance officiellement son Pacte pour l’Industrie, un plan ambitieux destiné à renforcer la compétitivité des entreprises, accélérer l’innovation et préparer les emplois de demain.

L’industrie occupe une place centrale dans l’économie du Grand Est. Historiquement ancrée dans les territoires, elle constitue un moteur essentiel de l’emploi, de l’innovation et des exportations régionales. Face aux profondes transformations liées aux transitions énergétique, numérique et environnementale, la Région entend aujourd’hui consolider cette force industrielle tout en préparant son avenir.

Avec ce nouveau Pacte pour l’Industrie, l’exécutif régional affiche une ambition claire : faire du Grand Est une région industrielle de référence en Europe, capable de conjuguer performance économique, transition écologique et attractivité des talents.

Trois axes stratégiques et 73 mesures

Le Pacte repose sur 73 mesures, dont 25 mesures phares, organisées autour de trois grandes priorités : renforcer la compétitivité des entreprises, rendre les territoires plus attractifs et valoriser l’industrie auprès du grand public.

Renforcer la compétitivité et la résilience des entreprises

Premier pilier du Pacte, le soutien aux entreprises industrielles vise à leur donner les moyens d’investir, d’innover et de se développer dans un contexte économique marqué par les tensions géopolitiques et les enjeux de souveraineté.

Parmi les mesures annoncées figurent la création d’un fonds souverain régional destiné à accompagner les projets stratégiques, le renforcement des capacités de financement des PME industrielles grâce au Prêt Participatif Grand Est, ainsi qu’un dispositif dédié à la décarbonation des sites de production.

La Région prévoit également de soutenir les jeunes entreprises innovantes via un accélérateur d’industrialisation, de sécuriser les approvisionnements en ressources critiques et d’accompagner davantage les industriels dans leur développement à l’export.

Des territoires plus attractifs pour produire et recruter

La deuxième priorité concerne l’attractivité des territoires. Pour la Région, la réindustrialisation ne peut réussir sans infrastructures adaptées, sans foncier disponible et sans compétences en adéquation avec les besoins des entreprises.

Le Pacte prévoit ainsi la modernisation des équipements pédagogiques, le développement de formations construites avec les industriels et la mise en place de diagnostics RH simplifiés pour anticiper les besoins en recrutement et en formation.

Le Grand Est entend également préserver les savoir-faire industriels grâce à des passerelles entre entreprises, accélérer la reconversion des friches industrielles et développer une offre de foncier industriel « premium » destinée à accueillir de nouveaux projets.

Les infrastructures logistiques bénéficieront aussi d’un soutien accru, notamment pour le fret ferroviaire, fluvial et multimodal. Enfin, la Région souhaite faciliter le logement des apprentis afin de rapprocher les lieux de formation et les entreprises.

Redonner à l’industrie une image attractive

Troisième axe du Pacte : faire de l’industrie une véritable fierté régionale. Si le secteur est aujourd’hui innovant, technologique et fortement engagé dans la transition écologique, son image reste parfois éloignée de la réalité.

Pour y remédier, plusieurs initiatives verront le jour. Une campagne régionale mettra en lumière les entreprises, les innovations et les femmes et hommes qui font vivre l’industrie du Grand Est. La « Caravane de l’industrie » ira à la rencontre des jeunes, des familles et des personnes en reconversion pour leur faire découvrir les métiers industriels.

La Région souhaite également développer le tourisme industriel, encourager les visites d’entreprises et favoriser les rencontres entre recruteurs et candidats à travers l’opération « 1 000 talents pour l’industrie ».

Enfin, une attention particulière sera portée à la mixité des métiers grâce au programme « Elles + Grand Est = Industries », destiné à encourager davantage de femmes à rejoindre les filières industrielles et à valoriser les parcours de dirigeantes, créatrices et repreneuses d’entreprises.

Une ambition de long terme

À travers ce Pacte pour l’Industrie, la Région Grand Est entend répondre aux défis économiques, environnementaux et sociaux qui façonnent l’avenir de l’industrie française. En misant simultanément sur l’investissement, l’innovation, les compétences et l’attractivité des territoires, elle affiche sa volonté de faire du Grand Est l’un des principaux territoires industriels européens de la prochaine décennie.

Pacte industriel Grand Est