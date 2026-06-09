Tourisme : le Grand Est attire davantage de visiteurs internationaux et confirme sa montée en gamme

Une enquête menée auprès de 18 000 visiteurs révèle l’évolution des pratiques touristiques dans le Grand Est. Plus internationale, plus durable et toujours mieux notée, la destination régionale semble en phase avec les nouvelles attentes des voyageurs.

Le Grand Est séduit de plus en plus au-delà de ses frontières. C’est l’un des principaux enseignements de la nouvelle Enquête Marketing des Clientèles (EMC), dévoilée ce lundi lors d’une conférence de presse réunissant Cédric Gouth, vice-président de la Région Grand Est en charge du Tourisme, et Henry Lemoine, président de l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est.

Réalisée entre avril 2024 et avril 2025 auprès de 18 000 visiteurs sur plus de 190 sites touristiques, cette étude dresse le portrait d’une destination en pleine évolution, portée par une fréquentation internationale en forte hausse et des visiteurs en quête d’expériences plus authentiques.

Une fréquentation étrangère en nette progression

Premier constat : le Grand Est attire désormais davantage de touristes venus de l’étranger. Les visiteurs internationaux représentent 37 % des personnes interrogées, contre 25 % lors de la précédente enquête menée en 2018-2019.

Cette progression témoigne de l’attractivité croissante de la région auprès des clientèles européennes, mais aussi de marchés plus lointains. Un enjeu économique important, ces visiteurs ayant tendance à séjourner plus longtemps et à dépenser davantage sur le territoire.

Pour Henry Lemoine, cette enquête constitue « l’un des dispositifs d’observation touristique les plus ambitieux jamais réalisés à l’échelle régionale » et offre une meilleure compréhension des attentes et des comportements des visiteurs.

Des voyageurs en quête d’authenticité et de sens

L’étude met également en évidence une transformation des pratiques touristiques. Patrimoine, gastronomie, découverte des territoires et rencontres locales figurent désormais parmi les principales motivations des visiteurs.

La dimension environnementale prend également une place croissante. Près de huit touristes sur dix déclarent adopter au moins un comportement écoresponsable durant leur séjour. Les modes de déplacement alternatifs gagnent aussi du terrain, notamment dans les grandes agglomérations.

Ces tendances traduisent l’émergence d’un tourisme davantage tourné vers l’expérience vécue, la qualité des échanges et la découverte des territoires que vers la simple consommation de sites ou d’activités.

Un niveau de satisfaction particulièrement élevé

Autre indicateur encourageant : la satisfaction des visiteurs atteint un niveau record. Avec une note moyenne de 8,7 sur 10, en progression par rapport à la précédente édition de l’enquête, le Grand Est bénéficie d’une forte capacité de recommandation.

Cette performance repose notamment sur la qualité de l’accueil, la diversité des offres proposées et la richesse des expériences accessibles dans les différents territoires de la région.

Pour Cédric Gouth, ces résultats confirment la pertinence des orientations engagées par la Région pour développer une offre touristique à la fois attractive, durable et génératrice de retombées économiques locales.

Un outil d’aide à la décision pour les acteurs du tourisme

Au-delà du bilan régional, l’enquête fournit des données détaillées sur les profils des visiteurs, leurs dépenses, leurs modes de déplacement et leurs habitudes de séjour à l’échelle des départements, des agglomérations et des filières touristiques.

Ces informations devraient permettre aux collectivités et aux professionnels du secteur d’adapter leurs stratégies de développement, de marketing et d’investissement afin de répondre aux évolutions du marché touristique dans les années à venir.

Les chiffres à retenir

18 000 visiteurs interrogés sur plus de 190 sites touristiques ;

37 % de visiteurs internationaux, contre 25 % lors de la précédente enquête ;

8,7/10 de satisfaction moyenne ;

950 euros de dépenses moyennes pour un séjour marchand ;

8 visiteurs sur 10 déclarent adopter au moins une pratique écoresponsable pendant leur séjour.

À travers cette enquête, le Grand Est confirme sa capacité à répondre aux nouvelles attentes des voyageurs, tout en consolidant son attractivité sur un marché touristique de plus en plus concurrentiel.

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