« Fils de personne », père de quelqu’un

Dans ce drame familial de Safy Nebbou, Romain Duris joue un homme qui se confronte à la fois au deuil et à l’adoption.

Un homme et un petit garçon voyagent à bord d’un avion, vers la Thaïlande ; un père et son fils, peut-on imaginer. En fait, cet enfant est « Fils de personne » (sortie le 10 juin), titre du film de Safy Nebbou (« Le Cou de la girafe », « L’Autre Dumas », « Dans les forêts de Sibérie »…), qui avait été présenté en avant-première aux Rencontres du Cinéma de Gérardmer.

Romain Duris incarne Thomas, père adoptif qui part à la recherche de la véritable famille de Mapring, 4 ans, petit garçon thaïlandais adopté récemment par Thomas et sa compagne. Mais à peine l’enfant recueilli en France, celle-ci est morte dans un accident de voiture, et Thomas ne sait pas quoi faire ni comment avec ce môme silencieux qui ne le comprend pas, ne le reconnait pas comme son nouveau père. En Asie, il dispose vaguement du nom d’un village où le conduit un chauffeur pour touristes ; un village frappé par un terrible accident de mine, le vrai père de Mapring aurait disparu dans la catastrophe.

Sur place, on présente à Thomas une famille qui prétend reconnaitre l’enfant, une jeune fille qui serait la mère… puis un prêtre lui confie que la maman serait bien vivante, mais qu’elle a quitté la région pour une ville portuaire. Dans cette recherche éperdue, le film est fait de lenteur et de longueur ; c’est un drame familial qui évoque la filiation, la paternité, la douleur d’un homme confronté à la fois au deuil et à l’adoption, à l’absence de celle a disparu et à la présence de celui dont il ne sait pas s’occuper. Une sorte de voyage initiatique, pendant lequel un lien se tisse malgré tout entre l’enfant et l’adulte, qui parviendra finalement à dire : « Oui, c’est mon fils ».

Patrick TARDIT

« Fils de personne », un film de Safy Nebbou, avec Romain Duris (sortie le 10 juin).