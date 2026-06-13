Dijon : le siège de l’OIV distingué par le label national « Patrimoine de la diplomatie »

L’Hôtel Bouchu dit d’Esterno, siège de l’Organisation internationale de la Vigne et du Vin (OIV) à Dijon, a reçu le 12 juin 2026 le prestigieux label « Patrimoine de la diplomatie », décerné par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Une reconnaissance qui consacre à la fois la dimension diplomatique du site et le rayonnement international de l’organisation vitivinicole.

Une reconnaissance nationale pour un lieu emblématique

C’est une distinction qui place Dijon parmi les hauts lieux de la diplomatie française. Vendredi 12 juin 2026, l’Hôtel Bouchu dit d’Esterno a officiellement intégré le cercle restreint des quinze sites labellisés « Patrimoine de la diplomatie » par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

À cette occasion, Julien Steimer, directeur général de l’administration et de la modernisation du ministère, John Barker, directeur général de l’OIV, et François Rebsamen, président de Dijon Métropole et ancien ministre, ont dévoilé une plaque commémorative en présence notamment de Yvette Van der Merwe, présidente de l’OIV, et de Nathalie Koenders, maire de Dijon et première vice-présidente de Dijon Métropole.

Cette distinction met en lumière le rôle croissant joué par l’Hôtel Bouchu dit d’Esterno sur la scène internationale depuis qu’il accueille, depuis 2024, le siège mondial de l’Organisation internationale de la Vigne et du Vin.

Aux côtés de Chambord, du Quai d’Orsay et du Palais de l’Europe

Parmi les quinze sites distingués figurent plusieurs lieux emblématiques de l’histoire diplomatique française, tels que le château de Chambord, la bibliothèque Choiseul à Versailles, le Quai d’Orsay à Paris ou encore le Palais de l’Europe à Strasbourg.

L’inscription de l’Hôtel Bouchu dit d’Esterno dans cette sélection témoigne de l’importance accordée par l’État au rôle diplomatique exercé par l’OIV. L’organisation intergouvernementale rassemble aujourd’hui 51 États membres représentant l’immense majorité de la production, des échanges et de la consommation vitivinicoles mondiaux.

À travers cette labellisation, les autorités françaises soulignent également les valeurs de dialogue international, de coopération entre les nations et de multilatéralisme portées au quotidien par l’institution.

L’OIV, acteur mondial de la gouvernance vitivinicole

Créée en 1924 et accueillie par la France depuis son origine, l’OIV a célébré son centenaire en 2024, année de son installation à Dijon.

Organisation scientifique et technique de référence du secteur vitivinicole, elle réunit aujourd’hui 51 États membres représentant 90 % de la superficie viticole mondiale, 88 % de la production de vin et 75 % de sa consommation.

Deux fois par an, plus de 500 experts internationaux se retrouvent à Dijon pour élaborer et adopter par consensus des résolutions portant sur la viticulture, l’œnologie, les méthodes d’analyse, le droit et l’économie du vin, ainsi que la sécurité et la santé des consommateurs.

Depuis plus d’un siècle, l’organisation accompagne ainsi les évolutions du secteur en produisant normes, recommandations et expertises scientifiques reconnues à l’échelle mondiale.

Une réhabilitation patrimoniale exemplaire

Cette reconnaissance nationale met également en valeur l’engagement de la Ville de Dijon et de Dijon Métropole en faveur du patrimoine.

Construit entre 1640 et 1643 pour Jean Bouchu, premier président du Parlement de Bourgogne, l’Hôtel Bouchu dit d’Esterno a fait l’objet d’une importante opération de réhabilitation conduite par Dijon Métropole. Le chantier, soutenu par la Région Bourgogne–Franche-Comté, a représenté un investissement de 14,5 millions d’euros.

L’objectif : offrir à l’OIV un siège à la hauteur de son statut international tout en redonnant vie à l’un des plus remarquables hôtels particuliers du centre historique de Dijon.

Dijon affirme son ambition internationale

Pour les acteurs du projet, cette distinction confirme l’ancrage durable de l’OIV à Dijon et en Bourgogne–Franche-Comté, territoire historiquement lié à la viticulture et largement ouvert sur les échanges internationaux.

« Cette distinction honore non seulement un lieu chargé d’histoire, mais également la mission que l’OIV poursuit depuis sa création : favoriser la coopération internationale, le dialogue entre les États et l’élaboration de références techniques et scientifiques au bénéfice du secteur vitivinicole mondial », a déclaré John Barker, directeur général de l’OIV.

De son côté, François Rebsamen a salué « la pertinence du projet de réhabilitation » engagé pour accueillir l’organisation au cœur de la ville, rappelant que Dijon est devenue, depuis l’installation de l’OIV, une véritable « capitale diplomatique du vin ».

Au-delà de la reconnaissance patrimoniale, ce label vient ainsi consacrer une ambition partagée par l’OIV, la Ville de Dijon et Dijon Métropole : faire de la capitale bourguignonne un centre international du vin, de la connaissance, du dialogue entre les peuples et de la diplomatie économique et culturelle.