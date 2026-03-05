Poutine a finalement le dernier mot

Alors que la Commission européenne peaufinait son nouveau plan visant à interdire toutes les importations de gaz russe, une catastrophe est survenue, et au pire moment.

Par Robert Harneis

L’interdiction devait entrer en vigueur progressivement jusqu’au 1ᵉʳ novembre 2027. Après cette date, plus aucun gaz russe. Mais à la suite de l’attaque américano-israélienne contre l’Iran, Téhéran a fermé le détroit d’Ormuz et le Qatar a déclaré un cas de force majeure, annonçant son incapacité à honorer ses contrats de livraison de gaz. Un cinquième du GNL mondial transite par ce détroit. Cette situation survient alors que la France et l’Allemagne disposent de niveaux de stockage de gaz dangereusement bas — respectivement 21 % et 20 %.

Importations records

L’Europe a importé un volume record de 142 milliards de mètres cubes de GNL en 2025, soit une hausse de 28 % par rapport à l’année précédente. Les États-Unis ont fourni 55 % des importations européennes de GNL le mois dernier, tandis que la Russie en a fourni un peu plus de 25 %. En janvier, les importations mensuelles de GNL russe par l’UE ont atteint un niveau record de 2,3 milliards de mètres cubes, en hausse de plus de 10 % sur un an et représentant près d’un cinquième de toutes les importations de GNL.

Le président Poutine a choisi ce moment pour observer qu’il serait peut-être préférable que la Russie cesse immédiatement ses livraisons à l’Europe et se mette à chercher rapidement d’autres partenaires commerciaux plus fiables.

De nouveaux marchés pour la Russie

« D’autres marchés s’ouvrent maintenant », a déclaré Poutine dans une interview à la télévision d’État. « Peut-être vaut-il mieux pour nous mettre fin dès maintenant aux livraisons au marché européen ? Aller vers ces marchés qui s’ouvrent actuellement et y prendre position. »

Au moins la moitié des exportations russes de GNL vont déjà vers l’Europe, mais sans les livraisons qataries, la demande en Asie va grimper en flèche et la Russie devrait pouvoir rediriger toutes ces exportations vers les marchés asiatiques sans difficulté.

Poutine a rencontré le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto au Kremlin le 5 mars et a déclaré que Moscou entend maintenir ses livraisons vers ce qu’il a décrit comme des partenaires fiables en Europe. La Russie « reste prête à livrer des ressources énergétiques à ceux qui veulent travailler avec nous », a-t-il affirmé, citant la Hongrie et la Slovaquie comme clients qui continuent d’acheter.

Vers le plus offrant

Il a enfoncé le clou en rappelant à Bruxelles que « certains clients sont prêts à acheter ce gaz naturel à un prix plus élevé. Dans ce cas, cela résulte des développements au Moyen-Orient et de la fermeture du détroit d’Ormuz, entre autres. Une fois que ces acheteurs prêts à payer une prime arrivent sur le marché, cela signifie — et je crois vraiment que c’est le cas — que certains fournisseurs qui approvisionnent le marché européen depuis longtemps, par exemple les États-Unis et les entreprises américaines, se tourneront certainement vers le plus offrant. C’est tout à fait naturel. »