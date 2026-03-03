Municipales 2026 : ce qui change à Paris, Lyon et Marseille avec la réforme de la loi PLM

À partir des prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2026, les habitants de ces trois grandes villes voteront différemment. La réforme adoptée en juillet 2025 instaure un scrutin plus direct et plus représentatif, avec des bulletins distincts et des règles remaniées.

Un vote en deux (voire trois) bulletins

Finie l’époque où les Parisiens, Lyonnais et Marseillais ne glissaient qu’un seul bulletin dans l’urne. À compter de ce scrutin, deux votes distincts seront organisés le même jour : l’un pour élire les conseillers d’arrondissement (ou de secteur à Marseille), l’autre pour désigner directement les membres du conseil municipal — ou du conseil de Paris dans la capitale.

À Lyon, la spécificité du statut de la métropole ajoute un troisième bulletin : les électeurs seront également appelés à voter pour leurs conseillers métropolitains. Cette triple consultation crée de fait des « tickets » entre les candidats à la mairie et ceux à la métropole, brouillant parfois les enjeux selon les analystes.

La fin d’un système indirect hérité de 1982

Depuis 1982, le mode de scrutin en vigueur dans ces trois villes conduisait les habitants à voter uniquement pour leurs conseillers d’arrondissement, qui désignaient ensuite entre eux leurs représentants au conseil municipal. Ce système avait une conséquence redoutable : un maire pouvait être élu sans avoir obtenu la majorité des voix à l’échelle de la ville. C’est ce qui s’était produit à Marseille en 1983.

La réforme met fin à cette logique en rétablissant un lien direct entre les électeurs et leur conseil municipal.

Une prime majoritaire revue à la baisse

Autre changement majeur : la prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête passe de 50 % à 25 % pour ces trois villes. Concrètement, le vainqueur remporte d’emblée un quart des sièges du conseil municipal ; le reste est distribué à la proportionnelle entre toutes les listes ayant dépassé 5 % des suffrages exprimés.

Cette disposition vise à améliorer la représentation des différentes sensibilités politiques, selon le Conseil constitutionnel qui a validé la réforme. Ses détracteurs craignent cependant qu’elle rende plus difficile la formation de majorités stables, ouvrant la voie à des majorités relatives et à un rôle accru des « partis charnières ».

Des stratégies électorales bouleversées

Le nouveau système chamboule aussi les équilibres politiques internes. Le vote direct pour les conseillers municipaux crée un besoin de personnalisation des candidatures et met fin à la stratégie territoriale arrondissement par arrondissement. Les petites listes, jusqu’ici marginalisées par le jeu des primes, pourraient désormais siéger beaucoup plus facilement au conseil municipal.

Par ailleurs, la dissociation des scrutins favorise les candidatures autonomes, qui ne sont plus tenues de présenter une liste dans chaque arrondissement. Enfin, la réforme corrige des inégalités démographiques figées depuis 1982 : dans l’ancien système, le poids d’un arrondissement au conseil municipal dépendait de sa population à cette date, sans tenir compte des évolutions depuis lors.

Une conférence des maires pour coordonner les niveaux

La réforme crée également, dans les trois villes, une conférence des maires réunissant au moins une fois par an le maire central et l’ensemble des maires d’arrondissement. Définie comme une instance de coordination, elle permettra de débattre de tout sujet d’intérêt municipal commun, sans toutefois modifier la répartition des compétences entre arrondissements et mairie centrale.