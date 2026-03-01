Chambley Air Passion – Le Ciel en Fête : Réunion de lancement à l’AUAB

Le 27 février, en fin d’après-midi, le club ULM de Chambley (54) accueillait une réunion stratégique organisée par l’AUAB (Association des Usagers Aéronautiques Basés).

Autour de la table: l’ensemble des acteurs de la base aéronautique, les maires des communes environnantes, la Communauté de communes, la Gendarmerie de l’Air, les sapeurs-pompiers ainsi que le représentant de la SPL en charge de la gestion de l’aérodrome.

Objectif : présenter et poser les bases de la grande manifestation estivale « Chambley Air Passion – Le Ciel en Fête », qui se déroulera du 25 juillet au 2 août.

Une fête populaire dédiée à tout ce qui vole

Pensée comme un événement familial et accessible au plus grand nombre, Chambley Air Passion ambitionne de devenir un rendez-vous populaire du territoire.

Le public pourra y découvrir une large palette d’activités aériennes :

Montgolfières

Avions

Planeurs

ULM

Parachutistes

Parapentes

Aéromodélisme

Cerfs-volants

Et de nombreuses surprises encore en préparation



Les organisateurs ont clairement affiché leur volonté de proposer des animations orientées vers les familles, avec l’ambition d’offrir de nombreux vols ou baptêmes de l’air, toutes disciplines confondues.

Les qualifications de l’Ultimate Air Challenge au cœur de l’événement

La manifestation constituera également le cadre des épreuves de qualification de l’Ultimate Air Challenge, une course aérienne inédite réunissant 40 pilotes ULM.

Le principe est unique :

40 balises virtuelles réparties sur 21 pays européens

8 jours maximum pour en survoler le plus grand nombre

Une totale autonomie stratégique pour chaque pilote

Le départ officiel est prévu le samedi 1ᵉʳ août au matin, depuis Chambley, donnant ainsi une dimension européenne à l’événement.

Un cadre clair et une mobilisation collective

La réunion du 27 février a permis de définir le cadre général, les attentes des partenaires institutionnels et les exigences de sécurité. La présence des élus locaux, des forces de sécurité et des services de secours marque une volonté commune d’inscrire cette manifestation dans une démarche structurée, responsable et coordonnée.

Les détails du programme seront prochainement dévoilés, mais l’ambition est déjà claire : faire de Chambley, le temps d’une semaine, un lieu de découverte, de passion et de partage autour du monde aérien.

📅 Du 25 juillet au 2 août – pensez dès maintenant à réserver cette période dans votre agenda.