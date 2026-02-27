Trois César pour le cinéma en Grand Est !

À la 51e cérémonie des César qui s’est déroulée ce jeudi 26 février 2026 à Paris, Nadia Melliti a remporté le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans La Petite dernière de Hafsia Herzi, et Le Chant des forêts de Vincent Munier a remporté le César du meilleur documentaire et celui du meilleur son.

« Bravo à Nadia Melliti et Vincent Munier, ainsi qu’à toutes leurs équipes, pour ces magnifiques récompenses et pour tout leur travail ! s’est félicité Franck Leroy, président de la région Grand Est. Le Grand Est est fier d’avoir accompagné les six projets nominés ce jeudi soir. Cette 51ᵉ édition des César témoigne une fois de plus que notre région est une véritable terre de cinéma et ne cesse de tout mettre en œuvre pour que les producteurs, les réalisateurs, les acteurs et les équipes techniques y expriment leur talent. Continuons de faire rayonner le cinéma en Grand Est ! »

Le Grand Est comptait, cette année, 15 nominations aux César

La Région soutient activement la création cinématographique, un secteur clé du territoire, de l’émergence à la diffusion, en s’appuyant également sur un réseau de 11 collectivités engagées et facilitatrices (réseau Plato) et l’ensemble des partenaires de la filière image dont les Studios de Reims (lauréats France 2030). Cette industrie génère des emplois artistiques et techniques (techniciens, comédiens, prestataires, studios, etc.), met en valeur les patrimoines naturels et architecturaux, et dynamise la vie culturelle et touristique locale, ce qui profite à l’économie régionale.

Pour ce faire, le Grand Est gère des dispositifs de soutiens financiers à l’écriture, au développement et à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que des accompagnements spécifiques, en lien avec l’accueil des tournages, mis en œuvre par le Bureau des Images.

Rappel des 5 films nominés aux César 2026

La Petite dernière, de Hafsia Herzi, produit par June Films, avec 7 nominations : César du meilleur film, César de la meilleure réalisation pour Hafsia Herzi, César du meilleur espoir féminin pour Nadia Melliti, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Ji-min Park, César de la meilleure adaptation pour Hafsia Herzi, César de la meilleure musique originale pour Amine Bouhafa, César du meilleur montage pour Géraldine Mangenot.

Récompensé au Festival de Cannes 2025 par le Prix d’interprétation Féminine pour Nadia Melliti, et par la Queer Palm, le film, réalisé par Hafsia Herzi, a également remporté le prix Louis Delluc 2025 qui récompense le meilleur film français de l’année.

Le tournage de La Petite Dernière s’est déroulé sur 21 jours à Nancy (54) et dans la Métropole du Grand Nancy. Le projet a bénéficié du soutien de la Région Grand Est et de Nancy—Métropole du Grand Nancy dans le cadre du réseau Plato, en partenariat avec le CNC. Le tournage a été accompagné par le Bureau des images Grand Est.

Interview de Hafsia Herzi

Partir un jour, d’Amélie Bonnin, produit par TopShot Films et Les Films du Worso, avec 4 nominations : César du meilleur premier film, César du meilleur acteur pour Bastien Bouillon, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Dominique Blanc, César du meilleur son pour Rémi Chanaud, Jeanne Delplancq, Fanny Martin, Niels Barletta.

Le film a été tourné dans le secteur de Saint-Dizier (52), dans les alentours de Strasbourg (67) et dans l’agglomération de Colmar (68). Il a bénéficié du soutien de la Région Grand Est, de Colmar Agglomération dans le cadre du réseau Plato, en partenariat avec le CNC, et de l’Eurométropole de Strasbourg, avec l’accompagnement du Bureau des Images Grand Est.

Le film a été projeté en ouverture du Festival de Cannes 2025 et cumule plus de 660 000 spectateurs.

Plus d’information sur le film

Vincent Munier, avec 2 nominations :

César du meilleur film documentaire et César du meilleur son.

Le film a dépassé le million d’entrées dans les salles !

La Région accueille à son siège à Strasbourg l’exposition de photographies autour du film Le chant des forêts depuis début janvier jusqu’au 27 févier 2026, avec une belle fréquentation.

Ce film, coproduit par Paprika Films et Kobalann Production, a été soutenu par la Région Grand Est et le Département des Vosges, dans le cadre du réseau Plato, en partenariat avec le CNC.

Interview de Vincent Munier

Météors, de Hubert Charuel, en collaboration avec Claude Le Pape , produit par Domino Films, avec 1 nomination dans la catégorie du César de la meilleure révélation masculine pour Idir Azougli.

Tourné intégralement en Grand Est à l’automne 2024 (36 jours), le film a bénéficié du soutien de la Région Grand Est, de Reims—Grand Reims et de Troyes Champagne Métropole dans le cadre du réseau de collectivités Plato, en partenariat avec le CNC, avec l’accompagnement du Bureau des Images Grand Est. Présenté en mai dernier à Cannes dans la section Un certain regard, Météors a été accompagné par le

Bureau des images Grand Est.

Sélectionné en mai dernier à Cannes dans la section Un certain regard.

Interview de Hubert Charuel et Claude Le Pape

Les belles cicatrices, de Raphaël Jouzeau, produit par Balade Sauvage Production, avec 1 nomination dans la catégorie du César du meilleur court-métrage.

En compétition officielle au Festival de Cannes 2025.

Le réalisateur du film Raphael Jouzeau et l’illustrateur André Derainne, qui s’est occupé des décors, ont été étudiants à la Haute Ecole des Arts du Rhin à Strasbourg.

Ce court métrage est visible actuellement sur Arte.tv

A noter : Dossier 737 de Dominik Moll, tourné en partie à Saint-Dizier (52) et accompagné par le Bureau des images, cumule huit nominations, bien qu’il ne soit pas soutenu par la Région.