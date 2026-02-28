Journée mondiale de l’obésité : rôles et missions des centres spécialisés de l’obésité (CSO)

L’obésité est la « première épidémie non infectieuse de l’histoire de l’humanité »1 (OMS, Surpoids et Obésité, l’autre pandémie, 2022). Favorisée par notre environnement et nos modes de vie, cette maladie chronique ne cesse de progresser depuis plusieurs décennies. La journée mondiale de l’obésité le 4 mars est l’occasion de faire un focus sur les prises en charge proposées au centre spécialisé de l’obésité (CSO) du CHRU de Nancy.

Des centres spécialisés créés suite à une forte hausse de l’obésité

Selon l’étude la plus récente publiée en 2024 (OFEO), près de 18 % de la population adulte française est aujourd’hui en situation d’obésité, soit près de 10 millions de personnes. Cette proportion a plus que doublé en moins de 30 ans: en 1997, l’obésité concernait 8,5 % de la population.

Dans ce contexte, la création des centres spécialisés de l’obésité (CSO), dans le cadre du Plan Obésité 2010-2013, a permis de structurer la filière et de renforcer l’offre de soins à l’échelle nationale.

Aujourd’hui, 42 CSO sont implantés en France.

La région Grand Est, particulièrement concernée avec une prévalence estimée à 19,2 %, s’appuie sur quatre CSO travaillant en étroite collaboration : le CHR de Metz-Thionville, le CHRU de Nancy, le CHU de Reims et le CHU de Strasbourg. Dans le cadre de leur mission territoriale, ces centres coordonnent un réseau de partenaires et de structures de soins médicaux et de réadaptation (SMR) accueillant des enfants et des adultes atteints d’obésité sévère.

Rôle et missions des CSO

La feuille de route Obésité 2026-2030 du ministère de la Santé est articulée autour de trois priorités : orienter précocement les personnes, structurer la prise en charge, et développer les formations professionnelles.

Les centres spécialisés de l’obésité ont deux missions principales : la prise en charge pluridisciplinaire de l’obésité sévère et/ou complexe, et la contribution à l’organisation et au développement des filières régionales de prise en charge.

Les CSO soutiennent à la fois les patients et les professionnels du territoire. Ils constituent des établissements de recours pour la prise en charge des situations d’obésité sévère et représentent une ressource en matière d’information, de formation, d’éducation thérapeutique, de recommandations de bonnes pratiques, d’innovation et de recherche.

La mission de soins des CSO consiste à accompagner les patients présentant une obésité complexe : obésité multicompliquée, associée à d’autres pathologies ou aggravant une maladie chronique, situations d’échecs thérapeutiques répétés, échec de chirurgie bariatrique ou risque opératoire élevé, déficience ou handicap sévère, obésités de causes rares.

Les prises en charge proposées au CHRU de Nancy

La mission de soins est assurée par les services socles du CHRU de Nancy et s’articule autour de deux axes complémentaires : une prise en charge adulte avec un accueil unique et un accompagnement personnalisé, et une prise en charge pédiatrique. Une attention particulière est portée aux adolescents et à la transition vers la filière adulte. L’objectif est de faciliter l’accès aux soins, d’éviter les ruptures de parcours et d’apporter une expertise aux professionnels de santé.

La filière adulte est devenue une filière unique pour les patients en situation d’obésité sévère (IMC > 35 kg/m²). Les patients sont pris en charge par l’équipe pluridisciplinaire de l’Unité Médico-Chirurgicale de l’Obésité (UMCO) du CHRU de Nancy, afin de bénéficier d’une évaluation du degré de sévérité de leur maladie, et d’une prise en charge thérapeutique personnalisée, incluant si nécessaire le recours aux traitements médicamenteux de l’obésité, ou à la chirurgie bariatrique mini-invasive.

1 Surpoids et Obésité, l’autre pandémie (2022)