Le CHRU de Nancy conserve son engagement dans la prévention du cancer du côlon

Le CHRU de Nancy affirme son engagement dans la prévention du cancer du côlon et propose tout au long du mois, des actions d’information et de sensibilisation à ce cancer qui peut être guéri dans 9 cas sur 10, détecté précocement.

Pour sensibiliser un maximum de personnes à ce cancer, le CHRU de Nancy s’associe une nouvelle fois aux Vitrines de Nancy en proposant à la vente chez les commerçants adhérents, des sachets de biscuits bavards de la biscuiterie locale Marinette. Les bénéfices de cette opération seront reversés à la Fédération de Cancérologie du CHRU de Nancy.

Programme Mars Bleu 2026 sur le territoire nancéien

Mercredi 4 mars, 19h à 20 h 30 : Conférence-débat « Bougez-vous le côlon » au Muséum-Aquarium de Nancy (Amphithéâtre Cuénot) animée par deux spécialistes en hépato-gastro-entérologie du CHRU de Nancy. Lors de cette conférence, des échanges sur les gestes clés pour prévenir la maladie, sur les avancées de la prise en charge et des témoignages patients. Dans le cadre du mois « A votre santé » organisé par l’Université de Lorraine.

Samedi 7 mars : stand de prévention en présence des professionnels de santé du CHRU de Nancy lors du match SLUC Nancy Basket vs Chalon-Sur-Saône, avec une tombola dans le hall du Palais des Sports Jean Weille.

Mardi 17 mars, 13h à 16h : Village prévention dans le hall du bâtiment de l'Institut Louis Mathieu, sur le site de Brabois, réunissant plusieurs acteurs de la lutte contre le cancer (Ligue contre le cancer, CRCDC, Mon réseau Cancer colorectal, GENECAL). Avec la présence des professionnels des services du CHRU de Nancy (hépato-gastro-entérologie, unité transversale de nutrition, addictologie, tabacologie, diététique).

Samedi 21 mars : « Course Nature » et marche populaire à Ludres, organisée par l'association ALTER.

Vendredi 27 mars, à partir de 18h : Marche/Course Bleue et village prévention à Ludres, en présence des professionnels du CHRU de Nancy.

Nouveauté 2026 – samedi 28 mars à 20h et dimanche 29 mars à 15h : Spectacle équestre sur le thème de Mars Bleu au Ménil Saint-Michel.

La troupe du Ménil Saint Michel a écrit et mis en scène un spectacle autour de ce sujet, accompagnée par des professionnels du CHRU de Nancy dans l’objectif de sensibiliser un maximum le grand public au dépistage du cancer du côlon.

Cancer du côlon : l’importance du dépistage

Un français sur 30 sera touché par le cancer du côlon au cours de sa vie. Avec plus de 47 000 nouveaux cas chaque année en France, il est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes et le troisième chez les hommes.

Détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Un programme national de dépistage gratuit est proposé aux personnes âgées de 50 à 74 ans, leur permettant de réaliser tous les deux ans un test immunologique rapide, indolore et efficace, pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie. Malgré cela, le taux de participation au dépistage reste faible, autour de 33 %.

Au-delà de ces événements, le CHRU de Nancy rappelle que l’adoption d’un mode de vie sain – une alimentation équilibrée, la pratique d’une activité physique régulière et la réduction de la consommation d’alcool et de tabac — permet de réduire le risque de développer un cancer du côlon.