Thionville : Lionel Bieder « Le Renouveau par l’audace »

À 56 ans, Lionel Bieder est un enfant du Pays. Né à Thionville, Amoureux de sa Ville, père de trois enfants, chef d’entreprise en France et au Luxembourg depuis près de 30 ans, il est passionné d’histoire, de géopolitique, d’art, de musique et de nature.

Avec une connaissance approfondie des territoires Thionvillois et transfrontaliers, sa démarche est constructive, pragmatique et tournée vers l’avenir. Il est ancré dans la réalité du terrain.

Sa Volonté est claire : Redonner à Thionville sa Grandeur, son Dynamisme et sa Prospérité.

Présentation de sa liste.

100 Actions concrètes en 100 jours

Lionel Bieder a organisé une conférence à Thionville réunissant trois experts de haut niveau.

Par Bernard Aubin

Eric Ritter, spécialiste des mobilités, a plaidé pour l’intégration de l’IA dans les transports. Il a remis en question l’utilité d’un nouvel axe autoroutier comme l’A31 bis. Ritter a souligné l’absence de financements pour les SERM (Services Express Régionaux Métropolitains) et les limites du Bus à Haut Niveau de Service. Il a observé que l’augmentation de l’offre de transports publics ne réduit pas forcément le trafic automobile. Le spécialiste a dénoncé le millefeuille institutionnel (État, Région, TeMo, SERM, villes). Il a proposé d’exploiter les infrastructures existantes, évoquant un monorail érigé sur le terre-plein central de l’autoroute menant au Luxembourg. Ritter a suggéré un soutien possible de la Banque européenne d’investissement.

Thionville laboratoire de l’IA

Michel Morvan, cofondateur de Cosmo Tech, a relativisé l’intelligence actuelle de l’IA. Il a illustré la différence reconnaissance/raisonnement avec une expérience visuelle simple. Morvan affirme que l’IA repose aujourd’hui pour seulement 1 % sur le raisonnement. Il a insisté sur la nécessité d’augmenter cette part pour rendre l’IA prédictive et fiable. Exemples concrets cités : synchronisation des feux à San Francisco et adaptation des sens à Barcelone. Morvan a évoqué un test de l’IA sur un périmètre restreint, faisant de Thionville un laboratoire.

Transformer le plastique en carburant

Claude Etique, fondateur du groupe HVO, a présenté la conversion des plastiques en carburant. Son procédé thermochimique transforme environ 100 kg de déchets en 100 litres de carburant. Il a vanté une solution mobile utile en zones à faible gestion des déchets, notamment en Afrique. Le procédé génère peu de CO2 et doit reposer sur une économie circulaire avec rétribution des collecte. En réponse à nos questions, Ritter a rappelé l’importance d’une vision globale de décarbonation et d’emploi local, Morvan a confirmé l’approche expérimentale et progressive pour déployer l’IA à Thionville.et Etique a précisé que la transformation demande 600 Wh par kg, soit 7 % de l’énergie produite.

Lionel Bieder, candidat à la mairie de Thionville, a conclu qu’une zone franche progressive est indispensable pour préserver l’emploi local.