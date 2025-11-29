Ukraine : la corruption mettra fin à la guerre

La corruption massive des plus hauts dirigeants ukrainiens va contraindre Zelensky à accepter le plan de paix américain. Ni Macron, ni la Coalition des Volontaires, ne peuvent rien pour lui.

Une délégation ukrainienne dirigée par Rustem Oumerov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, s’est rendue aux États-Unis, ce samedi 29 novembre, pour discuter d’un plan américain visant à mettre fin au conflit en Ukraine.

Pourtant, sur le terrain, les combats ne sont pas (encore) terminés. Dans la nuit du 28 au 29 novembre, la Russie a lancé environ 36 missiles et près de 600 drones contre des cibles civiles et énergétiques en Ukraine. Au moins trois personnes ont été tuées et l’on compte des dizaines blessées à Kiev et en banlieue. Plus de 600 000 personnes sont privées d’électricité, dont plus de 500 000 à Kiev, 100 000 en région de Kiev et 8 000 à Kharkiv, selon le ministère ukrainien de l’Énergie.

Ce samedi matin, un pétrolier nommé Virat battant pavillon gambien, censé appartenir à la flotte fantôme russe, a été attaqué par des drones navals en mer Noire, au large des côtes turques. L’équipage est sain et sauf. La veille, un autre pétrolier, Kairos, toujours sous pavillon gambien, a été la cible de drones navals.

Des milliards détournés

La guerre, donc, continue. Mais la corruption qui apparaît désormais au grand jour est tellement énorme, tellement inacceptable, que Volodymyr Zelensky n’a pas d’autre choix que d’accepter les conditions humiliantes du plan de paix de Donald Trump.

Dernier scandale en date, vendredi, le chef de cabinet de Zelensky, Andriy Yermak, bras droit du président et chef de la délégation pour les négociations avec les États-Unis, a dû démissionner après des perquisitions effectuées à son domicile par des enquêteurs anticorruption. Plus de 100.000 de dollars se seraient volatilisés. Récemment, deux ministres ukrainiens, ont dû également démissionner après leur implication dans une autre affaire de corruption.

Nous l’avons dit, nous l’avons plusieurs fois écrit : l’Ukraine et ses dirigeants sont connus pour être parmi les plus corrompus de la planète. Ce qui ne semble pas trop déranger Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen et les autres soutiens indéfectibles de Zelensky. À preuve, le président français a reçu à l’Élysée le président ukrainien pour la neuvième fois depuis le début de la guerre, le 17 novembre 2025 pour lui promettre… cent avions Rafale !

Des armes et des milliards de dollars ont disparu

Si les dirigeants européens versent des milliards d’euros à l’Ukraine et ferment les yeux sur leur utilisation, les Américains veulent savoir où sont passés les quelque 177 milliards de dollars votés par le Congrès et plusieurs associations US pour aider Kiev.

Nous avons écrit dès le mois d’avril 2023 : Les États-Unis soupçonnent Zelensky et ses copains de gros détournements d’armes et de fonds. Le Pentagone a ouvert une enquête, la CIA aussi.

L’enquête portait alors sur 400 M$. C’était il y a deux ans et demi. Depuis, toutes les conversations de Zelensky ont été enregistrées. Et il y a fort à parier que les circuits financiers utilisés pour placer ces fonds dans les paradis fiscaux ont été identifiés. Ainsi que les destinataires des gigantesques trafics d’armes.

Ces informations, connues depuis longtemps par Moscou, pèsent dans la balance à l’heure où l’on parle de paix. Trump, en habile négociateur, a de quoi ‘’tenir’’ fermement Zelensky là où ça fait mal. L’autre a beau faire le fier, il est pris au piège de ses propres turpitudes. Car, déjà, des voix s’élèvent aux États-Unis, pour demander des comptes à Zelensky et à tous ceux qui sont impliqués dans cette vaste entreprise de corruption au détriment des contribuables américains (et accessoirement français).

Il va falloir l’admettre : l’Ukraine a perdu la guerre. Il ne reste plus qu’à mettre une date sur le plan de paix. Et pleurer pour tant de morts inutiles.

