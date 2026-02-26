L’installation sur la ferme des Samares (54), une histoire collective

Le 25 février dernier, à l’occasion du Salon International de l’Agriculture 2026, la Safer Grand Est a mis à l’honneur l’acquisition de la ferme des Samares, située à Tremblecourt en Meurthe-et-Moselle. Cette opération foncière a permis l’installation de Vincent Mangeot, éleveur de porcs plein air en agriculture biologique, sur une exploitation de 110 hectares.

L’installation de Vincent Mangeot à Tremblecourt, réalisée hors cadre familial, illustre la volonté de la Safer Grand Est de favoriser l’accès au foncier au profit de nouveaux agriculteurs et de soutenir des modèles économiquement viables et écologiquement responsables. Les différents acteurs agricoles ayant participé et soutenu ce projet se sont réunis à Paris, le 25 février, sur le stand du Groupe Safer, afin de présenter collectivement cette opération.

Préservation de la ressource en eau

Ce projet structurant pour la protection de la ressource en eau présentait un enjeu environnemental majeur. En effet, la moitié des terres exploitées par l’éleveur se situe dans un périmètre de protection de captage, faisant de cette installation un levier concret pour la préservation de la ressource en eau. La structuration de l’opération a été rendue possible par l’acquisition de 110 hectares par Terre de Liens sur 2026, via sa Fondation et sa Foncière. Grâce à un bail rural intégrant des clauses environnementales, le maintien en agriculture biologique sur le long terme est garanti.

Les J.A. ont facilité le projet

Cette installation a également bénéficié du soutien financier de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, engagée dans la protection d’une aire de captage pour plus de 470 000 €, ainsi que de la Région Grand Est, intervenue à hauteur de 54 300 € pour le stockage temporaire de l’exploitation. Les Jeunes Agriculteurs et la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle ont épaulé ce projet d’installation hors cadre familial. À travers l’acquisition de la ferme des Samares, la Safer Grand Est a démontré sa capacité à fédérer partenaires publics et associatifs autour d’un projet conjuguant installation agricole et protection durable des ressources naturelles.