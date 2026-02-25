« Le son des souvenirs », la ballade américaine

Deux stars du moment, Josh O’Connor et Paul Mescal, sont en harmonie dans ce mélo sentimental et musical, réalisé par Olivier Hermanus.

1917, un soir dans un bar de Boston, un jeune homme chante, un autre joue du piano, et ainsi se déroule la rencontre musicale et amoureuse des deux personnages principaux du film de Olivier Hermanus, « Le son des souvenirs » (« The History of sound »/sortie le 25 février). Adaptation d’une nouvelle de Ben Shattuck, ce long-métrage a été sélectionné en compétition au Festival de Cannes et en avant-première au Festival de Deauville, et a en tête d’affiche deux des grands acteurs du moment, Josh O’Connor (vu récemment dans « The Mastermind ») et Paul Mescal (héros de « Gladiator II »).

Né dans une ferme du Kentucky, Lionel (Paul Mescal) a reçu un cadeau du ciel : « Je pouvais voir en musique », visualiser les sons en formes et couleurs. Chanteur talentueux, il est repéré et admis au Conservatoire de Boston, où David (Josh O’Connor) étudie lui aussi la musique. Les deux partagent une passion commune des airs traditionnels, mais la Première guerre mondiale sépare une première fois le chanteur et le compositeur. David est enrôlé et part en Europe, Lionel retourne à la ferme, s’occuper des champs et des vaches, après la mort de son père qui lui avait appris tant de chansons traditionnelles.

Une partition sensible et délicate

Les deux jeunes hommes se retrouvent après-guerre, et partent ensemble à travers les forêts du Maine collecter des chansons du folklore américain, transmises de génération en génération, un patrimoine musical à sauvegarder : « Ces chansons parlent des gens ». Durant leur expédition, ils dorment sous la même tente, ce qui ne manque pas de faire penser à « Brokeback mountain », autre romance gay. Nouvelle séparation, David se marie, Lionel part de son côté pour d’autres aventures, une riche aristocrate en Angleterre, un musicien italien à Rome… mais restera hanté par les souvenirs de leur histoire passée.

Mélo sentimental et musical, « Le son des souvenirs » est une mélodieuse ballade, une jolie partition, sensible et délicate, avec deux comédiens en harmonie. Une histoire d’amour à travers le temps, rencontre, séparations et retrouvailles. Et un petit bonheur pour les oreilles avec une bande-son faite de vibrantes et belles chansons.

Patrick TARDIT

« Le son des souvenirs », un film de Olivier Hermanus, avec Josh O’Connor et Paul Mescal (sortie le 25 février).