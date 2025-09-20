Une enquête menée par le Centre ukrainien de lutte contre la corruption (AntAC) reprise par plusieurs médias ukrainiens, soupçonne la famille de Rustem Umerov, secrétaire du Conseil national de la sécurité et de la défense (NSDC) de l’Ukraine de posséder d’importants biens immobiliers aux États-Unis.

Selon AntAC, la famille d’Umerov détiendrait huit propriétés aux États-Unis, un contraste marqué avec les déclarations officielles du responsable, qui nie posséder de tels biens. Cette affaire soulève des questions sur la transparence des déclarations de patrimoine et l’utilisation potentielle de sociétés écrans. Et, au-delà, sur le degré de corruption de certains dirigeants ukrainiens alors que de nombreux pays, notamment l’Europe et les Etats-UNis, inondent l’Ukraine d’une pluie de dollars et d’euros depuis le début de l’invasion russe.

Huit propriétés de luxe

D’après l’AntAC, les investigations, appuyées par des bases de données publiques et payantes ainsi que des contacts aux États-Unis, révèlent que la famille d’Umerov posséderait en propre ou via des prêtes-noms, trois appartements en Floride, un à New York et quatre villas près de Miami. Ces informations, bien que non accompagnées d’adresses précises pour des raisons de sécurité, mettent en lumière des biens immobiliers qui ne figurent pas intégralement dans les déclarations officielles d’Umerov.

Face à ces allégations, Rustem Umerov et son service de presse ont fermement démenti toute propriété immobilière aux États-Unis. Selon eux, la famille loue un appartement de 137,4 m² à Boca Raton, en Floride, depuis 2019, où résident sa femme, Leila, et leurs trois enfants. Cette location est dûment déclarée dans les documents officiels de 2023-2024.

Umerov insiste sur le fait qu’aucun autre bien immobilier n’est sous son contrôle direct, suggérant que certains actifs pourraient appartenir à des parents ou être gérés par des entités tierces, voire des sociétés écrans.

Une corruption endémique

Plusieurs points demeurent flous. Tout d’abord, seule la location de l’appartement de Boca Raton est mentionnée dans les déclarations officielles, ce qui alimente les soupçons de l’AntAC sur une possible omission concernant les sept autres biens. Ensuite, l’utilisation de sociétés écrans ou l’enregistrement de propriétés au nom de tiers complique la vérification des liens réels avec Umerov. Enfin, des incertitudes persistent sur l’usage réel de ces biens (résidence, location ou vacance) et sur leur financement, notamment en ce qui concerne les taxes et l’entretien.

Rustem Umerov, d’origine ouzbèke, a pris ses fonctions à la tête du NSDC en juillet 2025. Cette affaire intervient dans un climat où la transparence des responsables publics ukrainiens est scrutée de près, notamment en raison des efforts de lutte contre la corruption menés par des organisations comme l’AntAC. Si les allégations de l’ONG se confirment, elles pourraient entacher la crédibilité d’Umerov et raviver les débats sur la nécessité de réformes pour assurer une transparence totale des patrimoines des hauts fonctionnaires.

Pour l’heure, aucun document public indépendant n’a pu confirmer de manière irréfutable que les huit propriétés citées sont directement liées à Rustem Umerov ou sous son contrôle. Entre les allégations crédibles de l’AntAC et les démentis catégoriques du secrétaire du NSDC, l’affaire reste entourée de suspicions. Une enquête plus approfondie est nécessaire pour clarifier ces divergences et établir la vérité sur les avoirs de la famille Umerov aux États-Unis.

Cependant, comme nous l’avons écrit ici plusieurs fois, l’Ukraine est gangrénée depuis longtemps par une corruption endémique. Une partie des sommes colossales qui lui sont versées depuis l’invasion russe, ainsi que certaines armes, se sont perdues dans le brouillard de la guerre.

Source : Kursiv Media, The Kyiv Independent, Izvestia, Українські Національні Новини (УНН), babel.ua