Israël-Iran : vers la troisième guerre mondiale ?

Au sixième jour du conflit, les frappes réciproques se multiplient entre les deux belligérants. Les États-Unis s’apprêtent à entrer en guerre. La Chine apporte un soutien militaire à l’Iran.

Les informations qui nous parviennent d’Iran comme d’Israël sont à prendre avec beaucoup de précautions tant la propagande amplifiée par l’IA est devenue une arme de guerre à part entière. Même les images publiées sur certaines télévisions sont parfois trompeuses et parviennent à duper les meilleurs experts.

De lourdes pertes humaines et matérielles

Reste que la guerre déclenchée par Israël contre l’Iran le 13 juin 2025 a atteint un point de non-retour. Grâce à son service de renseignement particulièrement performant, l’État hébreu a frappé de façon chirurgicale des cibles de choix lors de l’opération Rising Lion. Plusieurs hauts responsables du régime des Mollahs ont été éliminés au premier jour de la guerre ainsi que des scientifiques spécialisés dans l’industrie nucléaire. L’objectif étant d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire.

Les frappes infligent des dégâts considérables sur les sites nucléaires et militaires et n’épargnent ni les hôpitaux ni la télévision d’État. On déplore près de 500 morts et 1600 blessés.

La riposte de Téhéran

L’Iran a riposté avec des salves de drones et de missiles balistiques, atteignant le territoire israélien malgré le Dôme de fer. Tel-Aviv et Jérusalem ont été touchés. La raffinerie d’Haïfa est fortement endommagée. L’institut scientifique Weizmann partiellement détruit. Selon des informations en provenance d’Iran et de ses alliés, le site de l’unité 8.200 près de Herzliya (la base de Glilot) aurait été impacté par un missile iranien. Cette unité abrite la direction du renseignement militaire des Forces de défense israéliennes (Tsahal).

Côté israélien, on déplore au moins 24 morts, plusieurs dizaines de blessés et d’importants dégâts matériels.

L’internationalisation du conflit

Le 17 juin, le président Donald Trump a quitté précipitamment la réunion du G7 au Canada, préoccupé par la situation au Moyen-Orient. Il a appelé à une reddition sans condition du régime des Mollahs. Dans la foulée, les Etats-Unis ont déployé des avions de chasse sur la zone. Le porte-avions nucléaire Nimitz, le plus puissant au monde, rejoint également cette zone.

Dans le même temps, la Chine ne reste pas les bras croisés. Son économie est trop dépendante du pétrole iranien.

On sait que l’Empire du Milieu apporte une aide militaire substantielle à l’Iran. Des avions-cargos ont atterri en Iran sans que l’on connaisse le contenu de leur cargaison. D’autres pays membres des BRICS pourraient acheminer des armes vers l’Iran et les pays frontaliers pour contrer l’offensive israélienne. Le Pakistan n’hésiterait pas à utiliser la bombe atomique si Israël devait l’employer pour frapper les sites iraniens.

On est loin de la désescalade souhaitée par l’Union européenne ou l’ONU. Tout indique au contraire que nous allons vers la troisième guerre mondiale.

🌍 💣 ISRAËL / IRAN

EN ROUTE VERS UNE CONFLAGRATION GÉNÉRALE ?

17 juin 2025 – 22h00

——

François Asselineau 🇫🇷 (@f_asselineau) June 17, 2025

World Affairs (@World_Affairs11) June 17, 2025

Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) June 18, 2025