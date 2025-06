Israël bombarde l’Iran

Dans la nuit du 13 juin, Israël a lancé une vaste opération aérienne baptisée Operation Rising Lion, impliquant environ 200 avions de chasse, pour frapper plus d’une centaine de cibles majeures : installations nucléaires (notamment le site de Natanz), usines de missiles balistiques, centres militaires et scientifiques en Iran.

Les cibles principales

La riposte iranienne

En riposte, l’Iran a lancé plus de 100 drones, ciblant le territoire israélien. L’armée israélienne affirme les avoir majoritairement interceptés elpais.com+2aljazeera.com+2washingtonpost.com+2.

L’Iran promet une réplique sévère, et le Guide suprême Ali Khamenei avertit : « un destin amer et douloureux attend Israël »

Réactions et conséquences

Les espaces aériens de l’Iran, de l’Irak, de la Jordanie et d’Israël ont été fermés par sécurité.

Les marchés mondiaux ont immédiatement réagi :

Pétrole (Brent) + 8 %

Or en hausse

Bourses et futures en baisse

Appels à la retenue internationale : ONU, IAEA, Japon, Royaume-Uni, Australie, Arabie saoudite, Oman, Nouvelle-Zélande, etc.

Les États-Unis se disent non impliqués, appelant l’Iran à ne pas frapper des intérêts américains.

Ce que cela implique

Évolution vers un conflit prolongé ?

La riposte iranienne pourrait recréer un cycle de frappes/drones et impliquer l’US ou des alliés — la région est désormais à un point de rupture. Impact diplomatique

Les négociations nucléaires prévues à Oman (Muscat) ont été annulées ou compromises, fragilisant les tentatives de désescalade. Conséquences économiques : Focalisation sur une hausse potentielle du coût de l’énergie, des risques sur le transport mondial via le détroit d’Ormuz, et volatilité accrue des marchés.

En conclusion

L’attaque d’Israël contre l’Iran du 13 juin 2025 représente une escalade majeure, avec frappes ciblées sur des sites nucléaires clés et hauts responsables iraniens, suivi par une réponse par drones. Le risque d’un conflit élargi augmente, porteur de fortes tensions internationales et économiques. L’urgence est désormais de surveiller les contre-mesures iraniennes, le rôle américain dans les prochains jours, et les tentatives diplomatiques de stabilisation.

Les principaux bombardements israéliens de la nuit ont eu lieu dans la capitale Téhéran, mais ce n’est pas la seule cible. 🔴 Notre DIRECT ➡️ https://t.co/gCtq1CWjDQ pic.twitter.com/PPUFOmM13W — Le Parisien (@le_Parisien) June 13, 2025

Cette nuit, dans un silence assourdissant,

Israël a frappé le cœur de l’Iran, directement à Téhéran.

Pas seulement un symbole.

Des installations de défense aérienne ont été visées, détruites.

Le tout sans déclaration de guerre, sans autorisation internationale,

et sans que… pic.twitter.com/tU3jR1UJsh — Bertrand SCHOLLER (@55Bellechasse) June 13, 2025