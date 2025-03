Trump-Poutine : Un pas vers la paix en Ukraine ?

Après un appel de près de 2 h 30, Moscou annonce une pause dans les frappes et fixe ses conditions pour un cessez-le-feu.

Donald Trump et Vladimir Poutine ont eu mardi leur premier entretien téléphonique depuis le retour du Républicain à la Maison-Blanche. Cette conversation, suivie avec attention par Kiev et les capitales européennes, pourrait marquer un tournant dans le conflit ukrainien.

Les principales mesures annoncées

Pause immédiate des frappes sur les infrastructures énergétiques. Le Kremlin a déclaré que Vladimir Poutine a accepté une suspension mutuelle de 30 jours des frappes visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes, une mesure qu’il aurait « immédiatement » ordonné de mettre en œuvre.

Les conditions russes pour un cessez-le-feu. Moscou exige « un contrôle effectif » de tout cessez-le-feu le long de la ligne de front, la fin de la mobilisation forcée en Ukraine et surtout l’arrêt du « réarmement » des forces ukrainiennes.

Fin de l’aide occidentale réclamée

Putin a demandé à Trump « l’arrêt complet » du soutien militaire occidental et du partage de renseignements avec l’Ukraine, qualifiant cette mesure de « condition clé pour empêcher une escalade » et favoriser une résolution « par des voies politiques et diplomatiques ».

Un échange de prisonniers imminent. Selon le Kremlin, les parties russe et ukrainienne procéderont dès ce mercredi 19 mars à un échange de 175 prisonniers de chaque côté.

Négociations à venir au Moyen-Orient

La Maison Blanche a confirmé l’ouverture prochaine de pourparlers au Moyen-Orient, soulignant « l’immense avantage » d’une « meilleure » relation entre Washington et Moscou.

