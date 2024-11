Gaza, Liban : manifestation à Nancy le 9 novembre à 15 heures

« Stop à l’impunité d’Israël ! Chaque jour dépasse en horreur le précédent » constate l’Association France-Palestine Solidarité (AFPS) de Lorraine Sud qui appelle à la mobilisation contre les crimes de guerre.

Des crimes de guerre

« Il faut mettre fin à la folie meurtrière d’Israël » écrit l’AFPS dans un communiqué en constatant qu’à « Gaza, une nouvelle offensive d’Israël dans le nord continue de détruire, habitations, hôpitaux, écoles, à assassiner et à affamer les populations. Au Liban, Netanyahou applique la même stratégie de désolation qu’à Gaza. En Cisjordanie, les colons fanatiques et haineux multiplient les agressions et les crimes. »

Indignation et mobilisation

L’AFPS estime que « les USA, l’Europe et la France sont totalement complices, en ne sanctionnant pas Israël pour ses crimes. Il est insupportable de constater qu’en matière de droits humains, il existe un ‘’deux poids deux mesures’’. Les enfants sont pourtant les mêmes à Gaza, au Liban ou en Ukraine.

La paix ne reviendra jamais au Moyen-Orient, Israël ne sera jamais en sécurité en multipliant les crimes de guerre et en méprisant le droit et la liberté des Palestiniens.

L’AFPS appelle à continuer à se mobiliser, à crier son indignation, sa colère, à exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza, au Liban, en Cisjordanie occupée. »

Samedi 9 novembre à 15h, nouvelle manifestation de la place Maginot jusqu’à la place Stanislas