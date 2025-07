La France va reconnaître l’État de Palestine

Le président Macron en fera l’annonce officielle en septembre lors de l’assemblée générale des Nations-Unis à New York. Les États-Unis et Israël ont aussitôt fait connaître leur vive désapprobation.

« La paix est possible »

Dans un message publié sur le réseau social X, le président Emmanuel Macron a déclaré que la France reconnaîtra officiellement l’État de Palestine en septembre prochain. Il a précisé que cette reconnaissance sera annoncée solennellement lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, prévue à la rentrée.

« Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine », a écrit le chef de l’État, ajoutant que « l’urgence est aujourd’hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue. La paix est possible. »

Une lettre à Mahmoud Abbas

Ce message a été accompagné d’une lettre personnelle adressée à Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne, dans laquelle Emmanuel Macron affirme sa volonté d’agir concrètement en faveur d’une solution politique.

« Les Français veulent la paix au Proche-Orient. Il nous appartient, à nous Français, avec les Israéliens, les Palestiniens, nos partenaires européens et internationaux, de démontrer que c’est possible », souligne le président, en saluant les engagements pris par Mahmoud Abbas lors de leurs derniers échanges.

Un tournant diplomatique

L’information a été confirmée par Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui a précisé que le consul général de France à Jérusalem avait remis, ce jeudi 24 juillet, la lettre du président Macron à l’Autorité palestinienne.

« Je confirmerai cet engagement à la tribune des Nations unies ce lundi », a-t-il annoncé sur son propre compte X.

Cette initiative marque un tournant diplomatique majeur pour la France, qui rejoint ainsi une liste croissante de pays européens ayant franchi le pas de la reconnaissance officielle de l’État palestinien. Elle intervient dans un contexte de crise humanitaire aiguë à Gaza, où les appels internationaux à un cessez-le-feu et à une reprise du dialogue sont de plus en plus pressants.

Nétanyahou condame !

Tout comme les États-Unis, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a vivement condamné l’annonce d’Emmanuel Macron de reconnaître l’État de Palestine en septembre, estimant que cela « récompense la terreur » après les événements du 7 octobre, et affirmant que les Palestiniens veulent remplacer Israël, non pas vivre à côté. De son côté, le vice-président palestinien Hussein al-Sheikh a salué cette décision, y voyant un soutien au droit des Palestiniens à l’autodétermination.

Par ailleurs, un entretien d’urgence entre la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne est prévu pour discuter de la situation humanitaire à Gaza. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a dénoncé les « souffrances et la famine » comme « indéfendables ».

Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine. J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain.… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025