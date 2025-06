Nancy : l’Association France-Palestine appelle à une nouvelle manifestation

Nouvelle manifestation de l’AFPS en soutien aux Palestiniens. Rendez-vous Place Maginot à Nancy le samedi 21 juin à partir de 15h.

La guerre entre Israël et l’Iran a détourné le regard d’une grande partie de l’opinion sur ce qui se passe à Gaza.

La situation y est de plus en plus effroyable et génocidaire. Il faut poursuivre la mobilisation !

L’afps appelle à :