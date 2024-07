Disparition de Lina : le suspect se serait suicidé à Besançon

Selon nos confrères de l’Est Républicain, les gendarmes s’intéressent à un homme de 43 ans qui s’est donné la mort le 10 juillet dernier. Il devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Besançon, le 22 juillet.

L’enquête sur la disparition de la jeune Lina vient de connaître un sérieux coup d’accélérateur. Les enquêteurs sont à la recherche de cette jeune fille de 15 ans qui s’est volatilisée le samedi 23 septembre 2023, entre son domicile, au hameau de Champenay (Bas-Rhin) où elle vit avec sa mère et Sainte-Blaise-la-Roche où elle devait prendre le train pour Strasbourg. Entre les deux localités, une petite route de 2,9 km. Lina a donc fait le trajet à pied. Son petit ami, Tao, 15 ans, qui l’attendait à la gare de la capitale alsacienne, a donné l’alerte.

Des traces d’ADN dans la voiture

Après plusieurs mois d’enquête, les gendarmes étaient à la recherche d’un véhicule. La procureure de la République de Strasbourg, Yolande Renzi, a révélé ce week-end, que des traces d’ADN de Lina ont été trouvées dans un véhicule déclaré volé, stationné dans le sud de la France. Or, l’analyse de la géolocalisation a permis de savoir que cette voiture se trouvait bien dans le secteur de la disparition de Lina en septembre 2023. Le propriétaire devenait donc un personnage intéressant pour l’enquête.

Selon nos confrères de l’Est Républicain, il s’agit d’un homme de 43 ans, Simon G. Or, cet individu s’est donné la mort par pendaison, le 10 juillet dernier, à Besançon, en apprenant que son véhicule était passé au crible par les spécialistes de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). Il devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Besançon le 22 juillet.

Un petit voyou

Simon G. était prévenu de plusieurs délits commis en août 2023, soit peu de temps avant la disparition de Lina. Toujours selon l’Est Républicain, il avait violemment agressé une nonagénaire, le 25 août pour lui voler son sac contenant argent et téléphone portable.

Ce même 25 août, Simon G. avait braqué la caissière d’une supérette avant de prendre la fuite avec quelques billets de banque volés dans le tiroir-caisse.

Interpellé quelques mois plus tard, le petit voyou a été longuement entendu par la police. Il avait déjà effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, Simon G. faisait des voyages dans le sud de la France.

C’est dans cette région du Languedoc-Roussillon que les enquêteurs de la gendarmerie ont retrouvé son véhicule et les traces d’ADN de Lina.

Il faut croire que les gendarmes de la section de recherches ont d’autres éléments en leur possession pour avoir engagé des fouilles importantes dans la vallée de Bruche. Fouilles qui, pour l’instant, n’ont rien donné.