Disparition de Lina : Sa mère lance un appel à témoins national sur M6

La disparition de Lina, une adolescente de 15 ans, reste un mystère après huit mois d’enquête infructueuse. Sa mère, Fanny Groll, estime que sa fille a été victime d’un enlèvement et sollicite l’aide du public à travers une intervention sur M6.

Un appel à témoins national lancé par la mère de Lina

Disparue depuis le 23 septembre 2023, Lina n’a plus donné signe de vie depuis cette date fatidique. Sa mère, Fanny Groll, a décidé de prendre la parole pour la première fois lors de l’émission « Appel à témoins » diffusée sur M6 le 28 mai 2024 à 21 h 10. Elle espère ainsi mobiliser le public pour obtenir des informations cruciales sur la disparition de sa fille.

Une disparition inquiétante depuis septembre 2023

Lina a été vue pour la dernière fois se dirigeant vers la gare de Saint-Blaise-la-Roche pour rejoindre son petit ami à Strasbourg. Depuis, aucune trace d’elle n’a été retrouvée. Fanny Groll est persuadée que l’adolescente a été enlevée. « Je pense que Lina a été victime d’un enlèvement. Les personnes qui l’ont enlevée savaient exactement ce qu’elles faisaient », affirme-t-elle lors de l’émission.

Des pistes évoquées par la mère de Lina

Fanny Groll évoque deux hypothèses principales : soit l’enlèvement a été très rapide et violent, soit il s’agissait de quelqu’un que Lina connaissait et en qui elle avait confiance. La mère regrette également que sa fille ait pu fréquenter des personnes peu recommandables. « Je découvre qu’elle avait de mauvaises fréquentations et qu’elle allait vers de mauvaises personnes », confie-t-elle avec amertume.

Des critiques envers le traitement de l’enquête

Fanny Groll exprime son mécontentement concernant le traitement de l’enquête par les juges. Elle dénonce un manque de communication et de transparence. « Je ne suis pas entendue, je n’ai toujours pas accès au dossier, il n’y a aucune communication », déplore-t-elle. Malgré ses demandes répétées, elle n’a pas pu obtenir de rendez-vous avec les juges en charge du dossier.

Un appel émouvant pour retrouver Lina

Dans un appel poignant, Fanny Groll demande l’aide de la population : « Je vous demande s’il vous plaît de m’aider à retrouver Lina, qu’elle revienne près de moi. Nous avons besoin d’indices, de renseignements pour pouvoir la retrouver. » Elle garde néanmoins espoir de retrouver sa fille saine et sauve. « J’ai toujours l’espoir que Lina va revenir près de moi, qu’on va se retrouver. Je le garde au fond de moi, toujours », conclut-elle.

Ne manquez pas l’intervention de Fanny Groll dans « Appel à témoins », diffusée sur M6 ce mardi 28 mai à partir de 21 h 10. Toute information, même minime, pourrait s’avérer cruciale pour faire avancer l’enquête et retrouver Lina.