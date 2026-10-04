L’affaire Bardella et le secret de la correspondance

Au-delà du contenu même des messages privés attribués par Mediapart à Jordan Bardella, actuel président du Rassemblement National, se pose la question du sacro-saint secret de la correspondance. Explications.

La polémique sur l’affaire Barella commence le 28 septembre 2026 lorsque Mediapart affirme avoir retrouvé des messages Messenger antisémites et complotistes datant de 2013, attribués à Jordan Bardella, alors âgé de 17 ans et jeune militant du Front national.

Bardella dément catégoriquement, parle de « faux grossiers » et engage une procédure en diffamation contre Mediapart.

Le 1er octobre, Mediapart publie de nouvelles pièces et affirme avoir authentifié les conversations auprès de Meta. L’extraction des données Messenger aurait été constatée par un huissier. Le média fournit également des éléments biographiques censés établir que le compte était bien celui de Bardella.

Jordan Bardella maintient son démenti et annonce également vouloir porter plainte pour faux et usage de faux. Le RN continue de soutenir sa version.

À ce stade, l’authentification technique des échanges revendiquée par Mediapart est documentée, mais Bardella conteste toujours en être l’auteur. La question de l’attribution fait donc désormais l’objet d’une bataille judiciaire et politique.

Quid du secret de la correspondance ?

En France, le secret de la correspondance est un droit fondamental garanti par l’article 226-15 du Code pénal, qui punit l’interception ou la lecture frauduleuse des échanges d’autrui.

Les principes juridiques fondamentaux

Protection universelle : Le Code civil (article 9) et la Convention européenne des droits de l’homme (article 8) protègent le caractère privé de tous les types d’échanges, qu’il s’agisse de courrier postal, de SMS, d’e-mails ou de messages sur les réseaux sociaux.

: Le Code civil (article 9) et la Convention européenne des droits de l’homme (article 8) protègent le caractère privé de tous les types d’échanges, qu’il s’agisse de courrier postal, de SMS, d’e-mails ou de messages sur les réseaux sociaux. Voie électronique : Le secret s’applique aussi bien aux correspondances émises, transmises ou reçues qu’aux données de connexion associées.



Les sanctions pénales (Article 226-15 du Code pénal)

: Le secret s’applique aussi bien aux correspondances émises, transmises ou reçues qu’aux données de connexion associées. Entre particuliers : Ouvrir, supprimer, retarder, intercepter ou divulguer des correspondances de tiers est puni d’1 an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. [

• Par une autorité publique ou un opérateur : Si l’atteinte au secret émane d’une autorité publique ou d’un prestataire de télécommunications, les peines s’élèvent à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende. [

Exception légale : l’enquête judiciaire. Des interceptions de sécurité (écoutes, saisies) peuvent être ordonnées par un juge dans le cadre d’une procédure pénale pour des infractions graves.

Nous sommes tous surveillés

L’affaire Bardella nous interpelle aussi sur la manière dont les GAFAM capturent nos messages.

Les géants américains de la tech – Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon et Microsoft, regroupés sous l’acronyme GAFAM – jouent un rôle central dans la surveillance et la capture des communications numériques. Ce phénomène, à la fois historique et contemporain, mêle étroitement ambitions commerciales, publicité ciblée et impératifs de sécurité nationale.

Deux logiques principales se distinguent : la collaboration, parfois contrainte, avec les autorités américaines à des fins d’espionnage, et le profilage massif des utilisateurs à des fins économiques.

Quand l’État américain s’appuie sur les géants de la tech

La collecte de données par ces entreprises s’inscrit dans un cadre juridique américain qui facilite l’accès des services de renseignement aux communications mondiales.

En 2013, les révélations d’Edward Snowden ont mis au jour le programme PRISM de la NSA. Celui-ci permettait un accès direct aux serveurs de Microsoft, Google, Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL et Apple. Courriels, chats, vidéos et transferts de fichiers étaient interceptés à grande échelle, y compris hors des États-Unis.

Le fondement légal reste la section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). Elle autorise le gouvernement à contraindre les fournisseurs de services à livrer les données de cibles étrangères situées à l’étranger, sans mandat individuel. Même si le ciblage est théoriquement extérieur, des milliards de communications – y compris celles de citoyens américains ou d’alliés européens – sont capturées « incidemment » et stockées.

Les cadres réglementaires continuent d’évoluer. Des décrets récents structurent encore la coopération entre l’administration américaine et des entreprises privées accréditées pour des opérations de surveillance numérique ou la lutte contre des menaces criminelles transnationales.

La capture commerciale : profilage, assistants vocaux et entraînement de l’IA

Parallèlement au renseignement d’État, les GAFAM exploitent les messages et données pour alimenter leur modèle économique.

Sauf recours à des applications chiffrées de bout en bout, les e-mails (comme le tri automatique de Gmail) et certains messages privés sur les réseaux sociaux sont analysés par des algorithmes. L’objectif : établir des profils précis, identifier les centres d’intérêt et les comportements afin de vendre de la publicité ultra-ciblée.

Les assistants vocaux – Alexa (Amazon), Siri (Apple) et Google Assistant – capturent régulièrement des fragments de voix et des flux audio. Présentés comme un moyen d’améliorer l’intelligence artificielle, ces enregistrements ont fait l’objet d’enquêtes révélant que des sous-traitants humains écoutaient parfois des conversations intimes capturées par erreur.

Avec l’essor des modèles d’IA (OpenAI, Google, Meta…), la captation de textes, de messages publics et d’interactions numériques est devenue essentielle pour entraîner chatbots et agents autonomes.

Le chiffrement, une riposte technique source de tensions

Face aux critiques sur la vie privée, plusieurs entreprises ont généralisé le chiffrement de bout en bout, notamment sur WhatsApp et iMessage. Les messages deviennent alors illisibles, même pour les serveurs de l’entreprise, ce qui empêche leur capture directe en transit.

Cette technologie engendre toutefois de fortes tensions géopolitiques. Apple, par exemple, s’oppose régulièrement à des demandes de gouvernements (Royaume-Uni, États-Unis) visant à imposer des « backdoors » – des portes dérobées légales – pour accéder aux données chiffrées, au nom de la lutte contre la criminalité.

Synthèse des principaux modes de capture

Entre collaboration avec les services de renseignement et exploitation commerciale des données personnelles, les GAFAM se trouvent au cœur d’un enjeu de souveraineté numérique et de protection de la vie privée qui reste plus que jamais d’actualité.