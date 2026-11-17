Baptisée « Volia », cette opération confidentielle dirigée par un général français exclut toute participation aux combats directs. En principe. Reste que l’article 35 de la Consitution a été détourné. Et que la Russie estime que la présence de soldats français en Ukraine équivaut à une « participation directe » au conflit.

La mission Volia : formation et maintenance en Ukraine

Des petits effectifs de militaires français ont été déployés sur le territoire ukrainien depuis au moins l’été 2026 pour des missions précises et limitées. Le nom de code « Volia » signifie en ukrainien l’esprit de résistance et le combat pour la liberté, reflétant le caractère stratégique de cette présence.

Selon les sources confirmées par l’AFP, cette structure militaire française en Ukraine s’organise autour d’une architecture « légère et modulable », composée de « petits effectifs pour des missions courtes ». Les autorités françaises décrivent cette intervention comme une réalité, mais insistent sur le fait que « on n’est pas dans une opération militaire » et qu’« il n’y a aucune intention d’être engagé dans des actions coercitives ».

La mission de ces soldats français se concentre sur deux axes principaux : la formation des militaires ukrainiens sur le terrain et la participation à l’entretien des matériels de pointe fournis par la France, tels que les canons Caesar et les avions Mirage 2000. Cette présence technique répond à un besoin spécifique : seuls des militaires spécialisés possèdent les compétences requises pour assurer la maintenance de ces équipements sophistiqués en environnement de conflit.

Un déploiement stratégiquement sensible

La couverture « Gerfaut » pour préserver la confidentialité

Pour garantir la discrétion de cette opération, les autorités françaises ont mis en place un système de couverture : les soldats français détachés en Ukraine ont reçu l’instruction de déclarer qu’ils se rendaient en Pologne, où existe effectivement une mission française de formation appelée « Gerfaut ». Cette stratégie de confidentialité révèle l’extrême sensibilité géopolitique du sujet.

La Russie considère en effet l’envoi de troupes étrangères en Ukraine comme une ligne rouge majeure, même si Moscou bénéficie lui-même du soutien de soldats nord-coréens. Cette asymétrie dans la gestion de l’implication étrangère illustre la tension diplomatique autour du conflit.

Pourquoi pas de techniciens civils?

La France aurait délibérément choisi de dépêcher des militaires plutôt que des contractuels civils, contrairement à l’approche britannique. En mars, le Royaume-Uni avait annoncé la présence d’ingénieurs civils en Ukraine pour assurer l’entretien des véhicules militaires. Cependant, les autorités françaises ont estimé qu’en contexte de guerre active, seuls des soldats pouvaient remplir ces fonctions critiques avec la résilience et la discrétion requises.

L’intégration aux efforts de formation européens

Cette présence militaire française en Ukraine s’ajouterait aux actions de formation déjà déployées à plus grande échelle. Dans le cadre de la mission européenne EUMAM Ukraine, la France et la Pologne conduisent depuis 2023 un programme de formation massif : 25 000 soldats ukrainiens ont été préparés dans ces deux pays.

Le mandat de cette mission européenne de formation s’étend jusqu’en novembre 2028, indiquant une mobilisation de long terme des démocraties occidentales pour soutenir les capacités militaires de Kiev. Les rotations de formateurs français en France, en Pologne et désormais ponctuellement en Ukraine constituent ainsi un continuum de soutien à la puissance ukrainienne.

Les enjeux constitutionnels et politiques du déploiement secret

Une non-notification parlementaire contestée

La révélation du déploiement de militaires français en Ukraine soulève une question constitutionnelle majeure. Selon l’article 35 de la Constitution française, l’exécutif doit informer les députés et sénateurs dès que des troupes sont engagées à l’extérieur du territoire national, même s’il ne s’agit pas d’une mission combattante.

Or, cette notification n’aurait pas eu lieu. Les autorités françaises justifient cette absence de communication parlementaire par la nature non combattante de la mission et la taille modeste du déploiement. Cependant, ce silence contraste avec le débat politique français, notamment à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

Les tensions politiques autour du soutien à l’Ukraine

Cette présence militaire française risque d’alimenter les controverses politiques en France. Marine Le Pen, candidate d’extrême droite à l’élection présidentielle de 2027, a annoncé qu’elle ferait cesser l’assistance financière française à l’Ukraine après une période de six mois si elle accédait au pouvoir. Les opposants à l’aide française dénoncent régulièrement les risques de « cobelligérance » dans ce conflit.

À l’inverse, le président Emmanuel Macron, soutien actif de Kiev, a prévenu que « ceux qui veulent rationner les moyens de l’Ukraine » veulent « l’obliger à une paix injuste », au risque d’une « vulnérabilisation durable » de toute l’Europe.

Le partage du renseignement et l’innovation militaire ukrainienne

Au-delà de la formation et de la maintenance, cette présence militaire française en Ukraine pourrait servir un objectif stratégique additionnel : recueillir du renseignement sur le savoir-faire ukrainien en matière de drones de combat. L’Ukraine s’est imposée comme leader mondial dans le secteur des drones militaires et a signé cet été ses premiers contrats d’exportation.

Cette dynamique d’innovation technologique ukrainienne intéresse directement les alliés occidentaux, notamment pour améliorer leurs propres capacités. La présence de formateurs militaires français sur le terrain facilite logiquement le partage de ces connaissances stratégiques.

Un engagement discret mais structurel pour soutenir Kiev

La mission Volia illustre une réalité souvent méconnue : malgré les dénégations officielles, les démocraties occidentales maintiennent une présence militaire en Ukraine. Cette approche permet de soutenir l’effort militaire ukrainien sans franchir la ligne rouge d’une participation combattante directe.

Reste que cette présence militaire française sur le théâtre des opérations n’est pas du goût de la Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé avoir mis en garde Paris concernant la présence de soldats français en Ukraine. « Il ne s’agit plus seulement d’un soutien à Kiev, dit-il, mais d’une participation directe à la guerre. »

Emmanuel Maron joue un jeu très dangereux en exposant la France aux frappes russes.

France is preparing for a world war with Russia; rehearsing troop deployments to Ukraine. Moscow has explicitly threatened to attack Western forces, even after a peace deal. France, UK, Canada, and EU face the prospect of direct confrontation with Russia. https://t.co/YhflW00LvN — Anonymous (@YourAnonCentral) November 16, 2026

Ukraine : des soldats français envoyés en secret, Moscou avait prévenu

Des soldats français partent pour l’Ukraine avec pour consigne de dire qu’ils vont en Pologne. L’enquête de Radio France internationale (RFI) du 16 novembre décrit ce mécanisme de la mission Volia, dirigée par un général français. Elle forme les troupes de Kiev et entretient les armes livrées par Paris, sans que cette présence soit officialisée. La Pologne comme paravent Volia s’appuie sur Gerfaut, un détachement français installé en Pologne depuis février 2023 dans le cadre de la mission européenne d’assistance militaire à l’Ukraine (EUMAM-Ukraine). Des équipes réduites franchissent la frontière pour de courtes interventions. Les militaires concernés doivent, d’après RFI, présenter leur déplacement comme une mission en Pologne. Les canons Caesar, les Mirage 2000 et les missiles livrés à Kiev nécessitent un entretien spécialisé. Paris a préféré envoyer des soldats d’unités régulières plutôt que des techniciens civils. Leur rôle n’est pas de combattre, mais ils opèrent bien sur le sol ukrainien, alors que les hostilités se poursuivent. Le Parlement écarté RFI affirme que ni députés ni sénateurs n’ont été avertis. Or l’article 35 de la Constitution impose d’informer le Parlement dans les trois jours suivant le début d’une intervention militaire à l’étranger. Cédric Perrin, président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, rappelle à RFI : « C’est une obligation constitutionnelle. Le président de la République, dès lors que les troupes sont engagées, doit informer le Parlement dans un délai déterminé. Le bon fonctionnement de la démocratie en dépend. » Emmanuel Macron défend publiquement un déploiement en Ukraine après un cessez-le-feu. Avec Volia, une présence militaire a déjà commencé, sans débat au Parlement. Moscou avait prévenu Déjà en mai 2024, Artem Stoudennikov, directeur du premier département européen du ministère russe des Affaires étrangères, annonçait que les militaires français envoyés en Ukraine deviendraient des cibles légitimes. Le 12 novembre, Vladimir Poutine rappelait son opposition à toute présence de forces étrangères en Ukraine. Le sujet opposait Paris à Moscou. En janvier 2024, le ministère russe de la Défense signalait une frappe à Kharkov contre un site où se trouvaient principalement des combattants français. Cette frappe aurait fait plus de 60 morts et 20 blessés, selon l’armée russe. Sébastien Lecornu, alors ministre des Armées, affirmait que les Français combattant sous uniforme ukrainien n’avaient aucun lien avec l’armée française. RFI fait désormais état des soldats de l’armée régulière française en Ukraine. Le dispositif, caché aux parlementaires, donne une nouvelle portée aux avertissements russes. https://t.co/atRw4XfCrk — REF_INFO (@REF_INFO24) November 16, 2026

▶️#Volia : la mission cachée de la France en Ukraine Les faits rien que les faits avec Fanny Weil @fanny_weil🔍 🔄Retrouvez #24HPujadas sur #LCI – canal 15 #LCI #24hPujadas #Ukraine #France #Volia #Armée⤵️ https://t.co/OrJmPOTvb9 — 24h Pujadas (@24hPujadas) November 16, 2026