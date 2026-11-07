Grand Est : 15 territoires ruraux vont expérimenter un nouveau modèle de transformation numérique

La Région Grand Est lance, en novembre 2026, un programme d’accompagnement de 15 communautés de communes rurales. Objectif : faire du numérique un outil concret au service des habitants, de l’attractivité et du développement local. À terme, les 102 communautés de communes rurales de la région pourraient bénéficier du dispositif.

Le numérique peut-il contribuer à revitaliser les territoires ruraux ? C’est le pari que fait la Région Grand Est. À partir de novembre 2026, quinze communautés de communes vont bénéficier d’un accompagnement spécifique pour transformer leurs besoins locaux en projets numériques concrets.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Pacte pour les Ruralités, lancé il y a deux ans, et de la nouvelle feuille de route numérique régionale 2026-2030. Après avoir largement investi dans le déploiement du très haut débit, la collectivité entend désormais passer à une nouvelle étape : développer les usages et faire en sorte que les infrastructures numériques produisent des effets tangibles dans la vie quotidienne des habitants.

Les élus de la Commission permanente ont validé, le 16 octobre dernier, la sélection des quinze territoires retenus à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt lancé en avril 2026.

Deux territoires de Moselle et deux de Meurthe-et-Moselle concernés

La première promotion rassemble quinze communautés de communes réparties dans dix départements du Grand Est :

Bas-Rhin : Sauer-Pechelbronn, Pays de Bar, Pays de Niederbronn-les-Bains et Alsace Bossue ;

Haut-Rhin : Sundgau et Vallée de Kaysersberg ;

Ardennes : Ardennes Thiérache ;

Aube : Arcis, Mailly, Ramerupt et Région de Bar-sur-Aube ;

Haute-Marne : Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais ;

Meurthe-et-Moselle : Cœur du Pays Haut et Seille et Grand Couronné ;

Moselle : Houve-Pays Boulageois ;

Meuse : Portes de Meuse ;

Vosges : Bruyères-Vallons des Vosges.

La sélection concerne donc notamment des territoires mosellans et meurthe-et-mosellans confrontés, comme beaucoup d’espaces ruraux, à des enjeux d’accès aux services, de mobilité, d’attractivité et de transition écologique.

Un accompagnement sur mesure pendant douze mois

Le programme, baptisé « Parcours de transformation des territoires ruraux par le numérique », sera déployé de novembre 2026 à octobre 2027. Il sera porté par la Région et mis en œuvre par Grand Est Développement, l’agence régionale chargée notamment de l’accompagnement des transformations économiques et numériques.

La démarche commencera par un diagnostic stratégique propre à chaque communauté de communes. Il s’agira d’identifier les difficultés rencontrées, les priorités locales et les projets susceptibles d’apporter une réelle amélioration aux habitants.

Les domaines concernés sont nombreux : attractivité économique et résidentielle, qualité de vie, mobilité, services publics, transition écologique, prévention et gestion des risques.

Une fois le projet prioritaire identifié, les collectivités bénéficieront d’un accompagnement technique et stratégique : définition du projet, recherche de solutions adaptées, identification des entreprises susceptibles de les fournir, recherche de financements et appui aux procédures d’achat ou de contractualisation.

La Région souhaite également favoriser les relations entre les collectivités et les entreprises locales spécialisées dans les solutions numériques. L’objectif est de créer une forme de « circuit court » entre les besoins des territoires et les compétences économiques disponibles dans le Grand Est.

Des rencontres collectives permettront enfin aux quinze communautés de communes de partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques et les difficultés rencontrées.

102 communautés de communes rurales visées d’ici 2030

Cette première sélection constitue une étape expérimentale avant un déploiement beaucoup plus large. La Région affiche en effet une ambition : accompagner, d’ici à la fin de 2030, les 102 communautés de communes rurales du Grand Est.

De nouvelles collectivités pourront intégrer le dispositif chaque année, à la faveur de nouveaux appels à manifestation d’intérêt.

Le programme s’appuie sur une première expérimentation conduite en 2024 et 2025 auprès de dix communautés de communes rurales. Il reprend également certaines méthodes éprouvées dans le cadre du parcours de transformation des entreprises déjà développé dans la région.

Pour Franck Leroy, président de la Région Grand Est, l’enjeu est de privilégier les usages plutôt que la technologie elle-même. « Notre objectif n’est pas de faire du numérique pour faire du numérique. Nous voulons des projets qui changent concrètement la vie dans les territoires : mieux informer, mieux se déplacer, mieux gérer les ressources, mieux anticiper les risques ou renforcer l’attractivité. Le numérique doit être un outil au service des territoires et de leurs habitants », explique-t-il.

Reste désormais à traduire cette ambition en réalisations concrètes. Car, dans les territoires ruraux, la transformation numérique ne se mesure pas seulement à la qualité des connexions internet. Elle se juge aussi à la capacité des collectivités à maintenir des services de proximité, faciliter les déplacements, attirer de nouvelles activités et répondre aux besoins quotidiens de leurs habitants.