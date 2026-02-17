Chambley : un raid aérien en ULM à la conquête de l’Europe

Du 25 au 31 juillet 2026, la base aéronautique de Chambley-Bussières (Meurthe-et-Moselle) sera le théâtre de la semaine officielle de qualification de l’Ultimate Air Challenge, une compétition européenne d’ULM unique en son genre.

Organisée dans le cadre de “Chambley Air Passion – Le Ciel en Fête”, cette semaine placera la région Grand Est au centre d’un événement aéronautique d’envergure continentale. Georges Humeau, président du club d’ULM de la base et Vincent Pouilleux, patron de la célèbre Carlingue à Mémé, en sont les chevilles ouvrières (voir ci-dessous).

Le départ officiel de la grande course européenne sera donné depuis Chambley (Meurthe-et-Moselle) le samedi 1ᵉʳ août 2026, pour un retour des équipages avant le 8 août 2026, clôturant ainsi une séquence aéronautique de près de deux semaines au cœur du territoire.

Une visibilité européenne

Des pilotes venus de plusieurs pays européens convergeront vers Chambley pour valider leurs performances avant la grande course. La qualification déterminera l’ordre de départ officiel et constituera une phase sportive stratégique et spectaculaire.

Chaque jour durant cette semaine, le public assistera à des départs et retours de vols, des briefings pilotes, un classement évolutif, des rencontres avec le public, des animations permanentes sur la base.

Une belle vitrine de la filière aéronautique régionale

Chambley Air Passion ouvrira en grand ses hangars et ses structures au public : clubs, professionnels, écoles, acteurs industriels et formations aéronautiques. L’événement vise à valoriser les compétences aéronautiques du

territoire, attirer un public familial et passionné, à générer des retombées économiques locales, à ancrer Chambley comme un pôle aéronautique majeur du Grand Est.

Un périple de sept jours à travers 20 pays

L’Ultimate Air Challenge (UAC) pose un défi simple en apparence, vertigineux dans son exécution : décoller de Chambley (France), survoler un maximum de balises réparties sur le continent européen, et revenir au point de départ dans un délai maximum de sept jours. Entre le 1ᵉʳ et le 7 août 2026, les participants pourront tracer leur propre itinéraire à travers l’Allemagne, l’Espagne, la Grèce, la Norvège, le Royaume-Uni ou encore la Finlande. Au total, une vingtaine de pays sont accessibles, pour un cumul pouvant atteindre plus de 50 heures de vol.

Chambley, berceau de l’aéronautique régionale

L’Ultimate Air Challenge ambitionne de devenir à l’ULM ce que les grandes courses océaniques sont à la voile : un rendez-vous iconique, suivi et médiatisé. En accueillant la semaine de qualification et le départ officiel de la course européenne, Chambley affirme son rôle de berceau d’une compétition appelée à rayonner durablement en Europe.

Georges Humeau président et organisateur de l’UAC

Coorganisateur avec Vincent Pouilleux, patron de la Carlingue à Mémé, de Chambley Air Passion, le Ciel en Fête, Georges Humeau, 69 ans, est un passionné d’aéronautique et notamment d’ULM. Une passion qu’il transmet à travers le Club ULM Sports & Loisirs de Chambley qu’il préside depuis une quinzaine d’années. Georges Humeau est également président de l’Association des usagers aéronautiques basés (AUAB) de Chambley et président de l’Ultimate Air Challenge (UAC), une compétition européenne d’ULM unique en son genre. Il a été vice-président du comité régional de la Fédération Française d’ULM et secrétaire de la Fédération nationale qui compte 16.000 licenciés. Fonctions qu’il a abandonnées pour se consacrer à sa région, sa base et son club et pour pouvoir se lancer dans ces grands projets.

« Originaire d’Issy les Moulineaux, ce messin d’adoption a poussé la porte du club d’ULM de Chambley. « C’était pour mes 50 ans, se souvient-il. Ayant toujours baigné dans le milieu associatif, j’ai souhaité m’investir dans ce club pour amener ma vision et mes idées. J’ai été secrétaire du club puis vice-président, avant de passer président en 2014. »

Un ancien pilote d’Airbus 380

Le club ULM Sport & Loisirs compte aujourd’hui 160 membres, possède en propre six appareils et se flatte d’avoir une cinquantaine d’élèves dont certains viennent de La Rochelle, de Saint-Brieux, du Luxembourg ou de Paris. L’un des élèves est même un ancien pilote d’Airbus A 380. Comme le souligne le président,« Ils aiment bien l’ambiance et le dynamisme du club, mais surtout notre mode de fonctionnement qui est totalement basé sur le bénévolat.»

Le brevet de pilote de l’ULM (93 €/heure) s’obtient en général après 25 à 30 heures de vol d’instruction. Comme pour le permis de conduire, il y aura un examen théorique et un examen pratique.

Dans le cadre de Chambley Air Passion, le Ciel en Fête, Georges Humeau profitera de ces journées grand public pour initier les jeunes à l’aéronautique via un Passeport Jeune. Il faudra montrer un peu d’assiduité et quelques visites au club, pour se voir offrir un vol en ULM.

Autre initiative : le club d’ULM de Chambley a passé une convention avec le lycée Jean XXIII de Metz. Ce lycée va ouvrir une formation supérieure en aéronautique, à la rentrée prochaine. Ce cursus Bachelor aéronautique est lancé par l’IPSA, (Institut Polytechnique des Sciences Avancées) en partenariat avec le lycée Jean XXIII. Ces différentes actions sont payantes : chaque année depuis douze ans, le nombre de licenciés augmente régulièrement de 5%.

Qui dit mieux ?

Vincent Pouilleux : « Un événement populaire, jovial et festif »

Le patron du restaurant La Carlingue à Mémé, Vincent Pouilleux, est l’une des chevilles ouvrières de Chambley Air Passion Le Ciel en Fête du 25 juillet au matin jusqu’au 2 août 2026 au soir. « Il s’agit de créer un événement à la fois populaire, jovial et festif, autour de

l’aéronautique, dit-il. Toutes les associations présentes sur la base et membres de l’AUAB participent à ces festivités ainsi que les communes environnantes et de nombreux partenaires. »

Des jeux et des animations

Au programme, de nombreuses animations pour les familles, des exposants, des jeux et des ateliers pour les enfants, un espace maquillage, des jongleurs, du cirque, des manèges, autant de spectacles qui seront annoncés par haut-parleur tout au long de la fête. Les différents corps d’armée et les pompiers seront également présents.

Le ciel sera vraiment en fête puisqu’il y aura des cerfs-volants, des ateliers d’aéromodélisme (en intérieur), des mini-montgolfières, mais aussi des montgolfières, des avions, des planeurs, des Ulms, des parapentes et des parachutistes.

Le mercredi, journée spéciale dédiée à tous les enfants. Les enfants hospitalisés et PMR (personnes à mobilité réduite) seront invités.

De nombreux vols en montgolfières, mais aussi en avion, ULM, planeurs et parapentes seront à gagner tout au long de cette manifestation.

Les amateurs de musique et de danse pourront se retrouver à la guinguette qui sera installée sur l’esplanade.

Le côté culture n’a pas été oublié, des conférences sur l’aéronautique par des pilotes ou des experts, des dédicaces d’ouvrages spécialisés, des bouquinistes… Le dernier week-end, clôture de la fête avec une grosse surprise.

Infos et renseignements : AUAB Tel. 06.58.58.77.97.