Les Bibliothèques de Nancy lancent le Printemps de l’information

Face à la multiplication des sources d’information et aux mutations induites par le numérique, les Bibliothèques de Nancy proposent, de mars à mai 2026, un cycle d’animations, « le Printemps de l’information », consacré à la compréhension et au décryptage de l’actualité.

Parmi les temps forts et dans le cadre de l’opération nationale Le Voyage en Ukraine, une table ronde intitulée « Dessin de presse, résistance et engagement » se tiendra le jeudi 26 mars à 19h à la Médiathèque Manufacture, autour de Régis Hector, auteur de Ma guerre en Ukraine.

Le dimanche 22 mars, la rencontre « Info et IA : comment s’informer en famille ? » avec le journaliste Christophe Coquis, interrogera l’impact de l’intelligence artificielle sur nos pratiques d’information. Ateliers ludiques, jeux collaboratifs, immersion « dans la peau d’un journaliste » et partenariats, notamment avec RCN Nancy, complètent ce programme accessible dès huit ans pour certaines animations.

Tout au long de l’année, les Bibliothèques de Nancy déploient également des actions de sensibilisation à l’éducation aux médias et à l’information (EMI) pour les scolaires, les groupes spécialisés et le tout public, autour du cyberharcèlement, de la fabrique de l’information, de l’identité numérique, des réseaux sociaux, de l’éducation à l’image et de l’égalité filles garçons.

AU PROGRAMME

> Info et IA : comment s’informer en famille ?

avec Christophe Coquis, journaliste et directeur de publication des magazines Geek Junior et Otaku Manga

Dimanche 22 mars de 15h à 17h à la Médiathèque Manufacture

Découvrez comment l’intelligence artificielle transforme radicalement notre manière de consommer l’information. Entre recommandations personnalisées, filtrage automatique des contenus et production de textes ou vidéos par des machines, l’IA redéfinit ce que nous voyons, lisons et partageons au quotidien. Quels sont les impacts sur notre curiosité, notre esprit critique et notre rapport à la vérité ?

– Le dessin de presse comme forme de résistance à la guerre

avec Régis Hector, dessinateur de presse

Frédéric Plancard, journaliste régional à l’Est Républicain

Violeta Moskalu, Présidente d’Échanges Lorraine Ukraine et de la Fondation Global Ukraine et Maître de conférences à l’Université de Lorraine.

Dans le cadre de l’Opération nationale « Le Voyage en Ukraine »

Jeudi 26 mars à 19h çà la Médiathèque Manufacture

Dans le cadre de l’Opération nationale « Le Voyage en Ukraine », table ronde autour de Régis Hector, auteur de « Ma Guerre en Ukraine » (1 et 2) pour échanger sur les moyens d’informations utilisés par l’auteur dans ce journal capturant en quelques traits l’absurdité, la brutalité, voire l’ironie tragique de ce conflit. Seront également évoqués l’engagement humain de sa démarche (les liens avec les Ukrainiens), ou encore Cartooning for peace (réseau international de dessinateurs de presse engagés). La rencontre sera articulée autour de la présentation des dessins de presse originaux de Régis Hector acquis par la Bibliothèque Stanislas.

Jouer avec l’info !

Mardi 14 avril à 14 h 30 et 15 h 30 à la Médiathèque Saint-Pierre

Fake news, esprit critique, vérification des sources… explorer le monde de l’information, comprendre comment elle circule et apprendre à la décrypter, le tout dans une ambiance ludique et conviviale !

accessible à partir de 8 ans

>> Réseaux & infos

Du mardi 14 avril au vendredi 17 avril de 15h à 17h à la Médiathèque du Haut-du-Lièvre

Jeu collaboratif « S’prit critique S’team de soi » sur les mécanismes des réseaux sociaux –

Comment naît une information, comment elle est vérifiée et diffusée avec la journaliste Magali Santulli – Fabrique ta Une ! les coulisses de la fabrication de l’actualité.

« Dans la peau d’un journaliste » enregistrement d’une émission avec RCN radio.

Accessible à partir de 8 ans.

en partenariat avec RCN Nancy

>> De la Une au jeu !

Samedi 25 avril et samedi 23 mai à 15h (durée 2h) à la Bibliothèque Stanislas

Le Timeline des Unes et des jeux pour découvrir les coulisses de l’info tout en développant un esprit critique.

Réservation sur bibliothequesdenancy.eventbrite.com

>> Contribution Wikipédia

À la Bibliothèque Stanislas

Débutants ou contributeurs confirmés, venez enrichir, illustrer ou créer des pages.

> Samedi 14 mars à 14h (durée : 3h)

Femmes lorraines

> Samedi 11 avril à 14h (durée : 3h)

Graveurs et artistes lorrains

> Samedi 9 mai à 14h (durée : 3h)

Madame de Graffigny

À partir des textes de Madame de Graffigny, exploration de Wikisource et contribution à la valorisation de son œuvre en ligne.