Des perquisitions ont été menées ce lundi à l’Institut du monde arabe et au domicile parisien de l’ancien ministre, dans le cadre d’une enquête sur des liens financiers présumés avec le financier américain Jeffrey Epstein.

Perquisitions le jour des adieux

Ce lundi matin, les enquêteurs de l’Office national anti-fraude ont mené des perquisitions simultanées à l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris et au domicile parisien de Jack Lang. Un timing hautement symbolique : l’opération intervenait le jour même où l’ancien ministre de la Culture faisait ses adieux au personnel de l’IMA, après avoir démissionné récemment de la présidence de l’institution. « Je n’ai rien à cacher », a déclaré Jack Lang face à cette opération judiciaire inédite dans sa longue carrière politique et culturelle.

Une enquête déclenchée par les révélations Epstein

Ces perquisitions s’inscrivent dans une enquête préliminaire ouverte le 6 février 2026 par le Parquet national financier (PNF) pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée ». Deux personnes sont visées : Jack Lang et sa fille Caroline Lang.

L’enquête a été déclenchée après la publication début février de documents judiciaires américains révélant des liens financiers présumés entre la famille Lang et Jeffrey Epstein, le financier américain décédé en 2019 dans des circonstances troubles alors qu’il était poursuivi pour trafic sexuel de mineures.

Une société offshore aux îles Vierges

Au cœur des soupçons figure une société offshore que Caroline Lang aurait cofondée en 2016 avec Jeffrey Epstein, enregistrée aux Îles Vierges américaines. Cette structure, dont la vocation serait financière et non culturelle ou académique, constitue aujourd’hui l’axe central de l’enquête.

Les archives d’Epstein contiendraient également des emails et documents internes mentionnant Caroline Lang à plusieurs reprises, avec des références à des projets d’affaires et des intérêts économiques communs. Les enquêteurs cherchent à déterminer si ces relations ont donné lieu à des flux financiers ou à des mécanismes de placement à l’étranger non déclarés.

Jack Lang indirectement impliqué

Si aucun document ne montre à ce stade que Jack Lang était formellement associé à cette structure offshore, son nom apparaît dans certains échanges périphériques retrouvés dans les archives Epstein. Les enquêteurs veulent donc établir s’il a pu être bénéficiaire indirect de cette société ou si des fonds ont transité dans son environnement patrimonial.

C’est précisément cette piste qui fonde la qualification de « blanchiment de fraude fiscale aggravée » : si la structure offshore a servi à loger des actifs ou à organiser des flux financiers non déclarés au fisc français, cela pourrait constituer une fraude fiscale suivie d’un blanchiment.

Des démissions en cascade

Les révélations sur les liens financiers présumés avec Epstein ont déjà eu des conséquences professionnelles pour les deux protagonistes. Caroline Lang a démissionné de plusieurs fonctions après la publication de ces informations début février. Sous la pression, Jack Lang a également quitté la présidence de l’Institut du monde arabe, institution qu’il dirigeait depuis 2013.

Enquête préliminaire, pas de mise en examen

Il convient de souligner qu’à ce stade, aucune mise en examen n’a été prononcée. L’enquête reste au stade préliminaire, ce qui signifie que les investigations ne font que commencer. Les perquisitions visent à recueillir des éléments matériels : traces de flux financiers, contrats, correspondances susceptibles de confirmer ou d’infirmer les soupçons.

Jack Lang, 85 ans, figure emblématique de la gauche française et ancien ministre de la Culture sous François Mitterrand, se trouve confronté à la plus grave affaire judiciaire de sa carrière. L’issue de cette enquête pourrait avoir des répercussions considérables sur l’image d’un homme qui a marqué la vie culturelle française pendant des décennies.

L’enquête se poursuit. Aucun commentaire n’a été obtenu auprès de Caroline Lang ou de l’avocat de la famille. C’est Médiapart qui, le premier, a révélés les liens troubles entre Caroline et Jack Lang et Jeffey Epstein. L’association AC !! anticorruption a déposé une plainte.

Maintenant qu’il est tombé, tout le monde s’accorde à dire que Jack Lang était un énorme rapiat qui, de sa vie, n’a jamais sorti un kopeck de sa poche et qui, partout où il allait, exigeait d’être traité comme un roi.

Et quand ça se passait mal, il envoyait des contrôles fiscaux. pic.twitter.com/Z73hgD5ReF — AuBonTouiteFrançais 🍾🍾🍾 (@VictorSinclair3) February 14, 2026