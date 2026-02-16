L’Union européenne vient d’approuver un dispositif de prêt massif de 90 milliards d’euros à l’Ukraine pour 2026-2027. Une décision historique qui intervient dans un contexte paradoxal : alors que Kiev cherche à rassurer ses partenaires sur la transparence de ses institutions, un scandale de corruption majeur secoue les hautes sphères du pouvoir ukrainien.

Un soutien financier sans précédent

Le 11 février 2026, le Parlement européen a validé l’octroi d’un prêt de 90 milliards d’euros à l’Ukraine, destiné à couvrir environ deux tiers des besoins financiers estimés du pays pour 2026-2027, évalués entre 135 et 137 milliards d’euros.

Cette enveloppe se répartit en deux volets distincts :

60 milliards d’euros consacrés à la défense (armement, industrie militaire, équipements)

(armement, industrie militaire, équipements) 30 milliards d’euros dédiés au budget de l’État (salaires publics, services essentiels, stabilité économique)

L’objectif affiché est triple : éviter la faillite de l’État ukrainien, maintenir l’effort de guerre face à l’invasion russe, et stabiliser une économie mise à rude épreuve par deux années de conflit.

Un mécanisme d’emprunt mutualisé

Contrairement à une aide directe, l’Union européenne va emprunter sur les marchés financiers pour ensuite prêter cette somme à l’Ukraine. Il s’agit donc d’une dette commune européenne, garantie par le budget de l’UE.

La France, qui représente environ 17 % du budget européen, garantit théoriquement environ 15 milliards d’euros de ce prêt. Toutefois, il ne s’agit ni d’un paiement immédiat ni d’une dépense directe du budget national, mais d’une part du risque en cas de défaut de remboursement.

Simple détail : l’Ukraine est un pays actuellement insolvable.

Le remboursement par l’Ukraine n’interviendrait que plus tard, potentiellement après l’obtention de réparations de guerre de la Russie, ou via l’utilisation d’actifs russes gelés — une option envisagée politiquement mais juridiquement complexe.

Si on résume : ce prêt ne sera jamais remboursé.

L’affaire « Midas » : 100 millions de dollars détournés

Ce prêt historique intervient alors qu’un nouveau scandale de corruption éclabousse Kiev, illustrant la fragilité de la confiance que l’Ukraine doit maintenir avec ses partenaires occidentaux.

Ce 15 février 2026, Herman Halouchtchenko, ancien ministre de l’Énergie (2021-2025) et brièvement ministre de la Justice en 2025, a été arrêté à la frontière ukrainienne alors qu’il tentait de quitter le pays.

L’homme politique est soupçonné d’être au cœur d’un vaste système de corruption baptisé « Midas » — référence au roi mythologique qui transformait tout en or — estimé à environ 100 millions de dollars. Selon le Bureau national anticorruption (NABU), ce réseau aurait détourné des fonds publics du secteur énergétique via un mécanisme sophistiqué :

Manipulation des marchés : attribution de contrats d’achat d’électricité, de réparation d’infrastructures et d’importation d’énergie à des entreprises liées à des réseaux d’influence ou à des sociétés écrans Surfacturations systématiques : prix artificiellement gonflés, appels d’offres biaisés, intermédiaires inutiles permettant de détourner la différence Blanchiment via l’offshore : redistribution de l’argent via des sociétés offshore, de faux contrats de conseil et des réseaux d’intermédiaires profitant à des responsables publics, décideurs politiques et hommes d’affaires proches du pouvoir

L’enquête pointe notamment du doigt Timour Minditch, un homme d’affaires considéré comme proche du président Volodymyr Zelensky.

Un scandale politiquement explosif

L’affaire « Midas » est particulièrement sensible, car elle touche un secteur vital en temps de guerre, au moment où les infrastructures énergétiques sont régulièrement frappées par les bombardements russes et où la population subit des coupures d’électricité massives.

Halouchtchenko avait déjà dû démissionner en novembre 2025 après la révélation de ce système de détournement. Son arrestation quatre mois plus tard, en pleine tentative de fuite, a provoqué une forte indignation dans un pays où l’opinion publique tolère de moins en moins la corruption des élites, surtout dans un contexte de sacrifices imposés à la population.

Une condition non négociable pour l’adhésion à l’UE

Cette arrestation dépasse largement le cas individuel d’un ancien ministre. Elle intervient à un moment crucial où la lutte anticorruption conditionne directement l’avenir européen de l’Ukraine.

Le prêt de 90 milliards d’euros n’est d’ailleurs pas inconditionnel : son versement est subordonné à la mise en œuvre de réformes démocratiques, à la lutte contre la corruption et au respect de l’État de droit.

Vaste programme.

Pour l’Union européenne, le message est clair : le soutien financier massif ne peut se faire sans garanties solides sur la gouvernance et la transparence. Chaque nouveau scandale fragilise la confiance des partenaires occidentaux et alimente les critiques de ceux qui, au sein de l’UE, s’opposent à un engagement aussi important.

L’Ukraine se trouve ainsi face à un défi double : gagner la guerre militaire contre la Russie tout en remportant la bataille de la crédibilité institutionnelle. Le succès de cette dernière conditionne non seulement l’adhésion future à l’Union européenne, mais aussi la pérennité du soutien occidental sans lequel le pays ne peut tenir.

Un pari européen sous tension

En approuvant ce prêt de 90 milliards d’euros, l’Union européenne fait un pari : celui que l’Ukraine parviendra à se transformer en profondeur tout en résistant à l’agression russe. Un pari qui repose sur la capacité du gouvernement ukrainien à démontrer, par des actes concrets comme l’arrestation d’anciens ministres corrompus, que la transition vers un État de droit transparent n’est pas qu’un slogan, mais une réalité en construction.

En attendant, l’Europe verse encore des sommes folles à l’Ukraine et la corruption des élites que nous dénonçons depuis des années est révélée au grand jour chaque jour un peu plus.

