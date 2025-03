Secteur Nancy – Toul : un nouveau service de nettoyage et de tuning auto

Wash and Custom fait son entrée dans le bassin de Toul et dessert également l’agglomération nancéienne, en proposant à la fois du nettoyage automobile haut de gamme et de la personnalisation sur mesure. Une initiative qui séduit déjà les passionnés d’auto comme les conducteurs du quotidien, soucieux de préserver et de valoriser leur véhicule.

Un savoir-faire local au service de l’automobile

Basée à proximité de Toul, l’entreprise Wash and Custom s’est donnée pour mission de faciliter la vie des automobilistes en leur offrant des services de nettoyage et d’entretien automobile experts, complétés par des solutions de personnalisation (tuning) pour tous types de véhicules.

Charles, le fondateur de Wash and Custom, passionné par l’esthétique et l’automobile, explique :

« Nous voulons montrer aux automobilistes de notre secteur qu’ils peuvent retrouver un plaisir de conduire quotidien avec un véhicule propre. Certains font également appelle à nous pour donner un coup de propre avant la revente ou pour transformer l’ambiance intérieure avec des sytèmes led et fibres optiques. »

Des prestations de nettoyage pour retrouver son véhicule quasi comme neuf

Entretien complet et régulier

L’intérieur d’un véhicule est souvent soumis à des contraintes variées : saletés, odeurs, poussières, taches ou encore usure des matériaux. Au-delà de l’aspect esthétique, un habitacle mal entretenu peut nuire à la santé (allergènes, bactéries) et à l’expérience de conduite (odeurs persistantes, impression de désordre). C’est pourquoi Wash and Custom s’est également spécialisé dans le nettoyage intérieur approfondi, avec des services adaptés à chaque besoin : aspiration, dépoussiérage, traitement des plastiques et des cuirs, shampoing tapis et moquette, etc.

L’objectif : maintenir sa voiture dans un état impeccable, tout en prévenant les risques d’usure prématurée. Le service d’entretien régulier s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels (taxis, VTC, flottes d’entreprise…).

Personnalisation et tuning

Wash and Custom ne se limite pas au seul entretien : l’entreprise offre par ailleurs des options de personnalisation de l’intérieur du véhicule ou améliorer l’expérience de conduite : ambiance lumineuse LED, amélioration audio et multimédia, rénovation des revêtements, installation de manomètres de performance, activation d’options cachées. Wash and Custom ne touche pas au moteur ni ne modifie les caractéristiques. Il est uniquement question d’esthétisme.

Coté tarifs, Wash and Custom propose des formules personnalisées et des devis sur mesure. Les travaux sont réalisés localement, de sorte que les habitants de Nancy, Toul et des communes environnantes puissent bénéficier d’un service de proximité. Selon les prestation, une intervention à domicile est possible.

Une approche orientée haut de gamme et transparente

Wash and Custom mise sur la transparence et la qualité du travail :

Qualité des produits : utilisation de solutions professionnelles pour nettoyer, rénover et protéger les matériaux (carrosserie, cuir, plastique, etc.).

: utilisation de solutions professionnelles pour nettoyer, rénover et protéger les matériaux (carrosserie, cuir, plastique, etc.). Écoute du client : chaque prestation fait l’objet d’un échange préalable afin de comprendre les souhaits ou besoins réels.

Charles intervient avec soin pour préserver la valeur et l’esthétique des véhicules sur le long terme.

Un service dédié aux professionnels

Garages, loueurs, gestionnaires de flottes automobiles… Wash and Custom propose également un service de sous-traitance pour ceux qui souhaitent externaliser le nettoyage et la préparation de leurs véhicules. La flexibilité de l’entreprise lui permet de s’adapter aux pics d’activité, tout en garantissant un résultat constant et un suivi rigoureux.

Un atout pour la région de Nancy – Toul

L’arrivée de Wash and Custom dans le paysage local répond à une demande grandissante : les conducteurs sont de plus en plus exigeants sur la propreté et l’esthétique de leur véhicule, mais ont moins de temps à y consacrer. Ils recherchent donc des professionnels capables de leur offrir un service complet, rapide et de haute qualité.

En s’implantant à proximité de Nancy et Toul, Wash and Custom entend dynamiser le secteur en proposant un service haut de gamme jusqu’alors peu représenté, tout en créant un lien de confiance avec la clientèle locale. Les premiers retours d’automobilistes ayant testé le service sont très positifs, parlant d’un “véritable coup de neuf” sur leur voiture, et d’un “accompagnement personnalisé” pour choisir la meilleure formule.

En pratique

Où ? À proximité de Toul, avec intervention possible sur Nancy et les communes environnantes.

Rendez-vous sur le site officiel wash-and-custom.fr

Rendez-vous sur le site officiel wash-and-custom.fr Pour qui ? Particuliers, professionnels de l’automobile (concessionnaires, VTC…), gestionnaires de flottes et passionnés de tuning.

Wash and Custom se démarque par sa passion pour l’automobile et son envie d’apporter un service complet autant qu’innovant pour satisfaire les conducteurs les plus exigeants. Une belle initiative pour la région, qui allie savoir-faire local, qualité premium et souci du détail, pour que chaque voiture rayonne sur la route de Nancy à Toul.