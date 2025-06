Nancy – Toul : des kits LED qui transforment l’intérieur de votre voiture

À deux pas de Toul, Wash and Custom ajoute une nouvelle corde à son arc : l’éclairage LED intérieur sur mesure. De quoi donner à n’importe quelle voiture une ambiance cosy et haut de gamme, tout en améliorant le confort de conduite nocturne.

Une touche de lumière qui change tout

Après avoir conquis les automobilistes avec son service de nettoyage haut de gamme, Wash and Custom revient sur le devant de la scène locale avec une prestation qui fait déjà parler d’elle : l’installation de kits LED intérieurs sur mesure. Une solution à la fois esthétique et pratique, pensée pour tous ceux qui veulent transformer l’ambiance de leur habitacle sans compromettre la sécurité ni la valeur de leur véhicule.

Pourquoi passer à l’éclairage LED ?

« On passe de plus en plus de temps en voiture. Offrir un environnement lumineux agréable rend chaque trajet plus confortable », explique Charles, fondateur de Wash and Custom. Les LED ne se contentent pas de moderniser le look ; elles réduisent la fatigue visuelle de nuit, augmentent la perception d’espace et participent à la valorisation du véhicule en cas de revente.

Des formules pour tous les goûts

L’offre débute à 250 € avec la formule Standard, qui met en lumière les portes et le tableau de bord. Les conducteurs en quête d’immersion peuvent opter pour le pack Visionnaire, couvrant tout l’habitacle, ou même pour un ciel étoilé à fibres optiques (850 € à 1 000 €) — l’effet « nuit sous les astres » garanti.

Une installation locale et garantie secteur Nancy-Toul

Chaque montage est réalisé sur mesure, près de Toul, ou chez le client dans l’agglomération nancéienne pour les projets simples. L’installation dure de quelques heures à plusieurs jours selon la configuration. Wash and Custom la couvre d’une garantie de 24 mois, pièces et main-d’œuvre incluses.

Un service pensé « qualité avant tout »

Basée à proximité de Toul, l’entreprise intervient sur tout le Grand Nancy ; un technicien se déplace même à domicile selon la configuration du chantier. « Nous voulons offrir au conducteur lorrain le même niveau de finition qu’un préparateur haut de gamme, sans l’obliger à parcourir 300 km », souligne Charles.

Outre les kits LED, Wash and Custom propose :

entretien de revêtements (alcantara, cuir, carbone) ;

upgrade audio (écran tactile CarPlay/Android Auto) ;

installation de manomètres de performance ;

activation d’options cachées pour les plateformes VAG.

Comment ça se passe ?

Prise de contact sur le site officiel ou par téléphone. Évaluation gratuite : faisabilité, temps d’immobilisation (de quelques heures à plusieurs jours). Devis forfaitaire clair, sans frais cachés. Installation Contrôle qualité et remise du véhicule avec démonstration.

Avec ses kits LED intérieurs personnalisables, Wash and Custom invite les automobilistes lorrains à redécouvrir leur habitacle sous un jour nouveau. Que vous rouliez quotidiennement ou que vous bichonniez un modèle de collection, la lumière bleutée d’un ciel étoilé ou les reflets doux d’un éclairage ambiant pourraient bien devenir votre nouvelle signature sur la route de Nancy à Toul.

En pratique

Wash and Custom, secteur Toul – Nancy

Horaires : lundi-vendredi 8 h 30-12 h / 13 h 30-18 h, samedi 8 h 30-17 h

Infos et devis : 06 63 45 67 23 – Page contact