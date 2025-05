Nancy : trois journées dédiées à l’Art Nouveau, les 6,7 et 8 juin

Le musée de l’École de Nancy est l’un des rares musées français dédié à un mouvement artistique : l’art nouveau nancéien. Au cœur du quartier Nancy Thermal, le musée se situe dans l’ancienne propriété du plus important collectionneur de l’École de Nancy, Eugène Corbin.

Les Journées mondiales de l’Art nouveau 2025, en partenariat avec le Réseau Art nouveau Network, offriront au public les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juin, une programmation sur ce site emblématique, mais ailleurs dans la ville.

Berceau de l’Art nouveau

Nancy, berceau de l’Art Nouveau, terre de création au sens large, a vu s’élever de grands verriers dont Émile Gallé. Aujourd’hui, de nombreuses traces de cette effervescence artistique existent à Nancy, de façon plus ou moins cachée, et des artisans d’art perpétuent cet élan créatif.

La Ville de Nancy protège, au coeur de son patrimoine, l’héritage des grands verriers et des vitraillistes qui se sont succédé : au Musée de l’École de Nancy, dédié à l’Art Nouveau, à la Villa Majorelle, créée par Louis Majorelle, sans oublier la collection Daum du Musée des Beaux-Arts. En se promenant dans les rues de Nancy, une autre partie de cet héritage se révèle au centre-ville et dans les quartiers, de l’Excelsior au quartier de Saurupt, de la Chambre de commerce et d’industrie au quartier Nancy Thermal.

Journée mondiale de l’Art nouveau

Depuis 2012, la date du 10 juin est décrétée Journée mondiale de l’Art nouveau. Elle se traduit par une grande journée de fête, non seulement à Nancy mais à travers l’Europe pour honorer le génie des grands créateurs de l’Art nouveau. Ce jour correspond en effet à la date anniversaire de la disparition de deux grands architectes de l’Art nouveau : le Catalan Antoni Antonio Gaudi et le Hongrois Ödön Lechner.

Les 7 et 8 juin, le musée de l’École de Nancy, la Villa Majorelle et le musée des Beaux-Arts accueillent tout au long du week-end une programmation festive et entièrement gratuite, avec des activités en famille, des ateliers créatifs, un bal guinguette au musée de l’École de Nancy le samedi jusqu’à 22h…

Destination Nancy accompagnera également les Journées de l’Art nouveau en proposant plusieurs parcours à la découverte de l’architecture Art nouveau nancéienne, permettant de (re)découvrir les classiques du patrimoine École de Nancy.

Entrée et animations gratuites dans les musées samedi et dimanche.

Le Réseau Art nouveau Network, fondateur et partenaire de l’événement, est engagé dans la défense, la protection et la diffusion de ce patrimoine. Parmi toutes les actions conduites depuis sa fondation, les Journées de l’Art nouveau permettent de sensibiliser un large public à la valeur des œuvres réalisées pendant cette « Belle époque », dans lesquelles dominaient les notions de progrès social, d’amélioration du cadre de vie et souci d’un développement urbain harmonieux et respectueux de la nature.

AU PROGRAMME

> Vendredi 6 juin

L’Art Déco et le régionalisme

18h30 au musée des Beaux-Arts, dans l’auditorium du musée. Entrée par la rue Gustave Simon

Conférence par Sung Moon Cho, docteure en histoire de l’art et chercheuse en arts décoratifs contemporains, spécialisée en céramique et verre du XXe siècle et en histoire des arts de la table.

> Samedi 7 juin La table « Le Rhin » d’Émile Gallé, vue à la loupe

En continu de 10 h 30 à 12 h 30 au musée de l’École de Nancy

Les étudiants de l’Institut national du patrimoine – Formation Restauration présentent leur intervention sur une œuvre emblématique des collections. À la découverte du musée

À 10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15, 17 h 15, 18 h 15 au musée de l’École de Nancy

Visites guidées de 30 minutes.

La couleur et l’Art nouveau

À 10h45, 11h45, 14h45, 15h45, 110 h 45 111 h 45 au musée de l’École de Nancy

Visites guidées de 30 minutes.

Cocottes et livrets

En continu de 10h à 18h au musée de l’École de Nancy

Pour découvrir le musée et son jardin en s’amusant !

En famille, à partir de 4 ans

Atelier Jeux géométriques

En continu de 10h à 12h et de 14h à 17h au musée de l’École de Nancy

Pour réaliser un beau vitrail de papier.

En famille, à partir de 5 ans

Atelier La magie des couleurs, animé par Couleur Mandarine

En continu de 14h à 16h30 au musée de l’École de Nancy

Création d’une oeuvre collective à partir d’encres colorées sur papier.

En famille, à partir de 6 ans

Soirée guinguette

En continu de 19h15 à 21h15 au musée de l’École de Nancy

Concert où la contrebasse côtoie l’accordéon pour vous faire swinguer. Animée par le groupe Dédé et son swing musette.

Les couleurs de la Villa

En continu de 10h à 12h et de 14h à 18h à la Villa Majorelle

Visites flash

Balades Art Nouveau dans Nancy

– Circuit Art nouveau en petit train

Départ Place Stanislas

À 10h, 11h30, 15h et 17h

– Quartier Nancy Thermal

Départ du musée de l’École de Nancy

À 11h et 15h

Visites guidées organisées par l’association Ging’ko, durée 1h

– Art déco au parc de Saurupt

19h

Visite théâtralisée, organisée par Destination Nancy . Durée : 45 minutes

Réservation obligatoire à l’Office du tourisme place Stanislas ou sur visites.nancy-tourisme.fr

Atelier de contribution Wikipédia autour de l’Art nouveau

En continu de 14h à 17h à la Bibliothèque Stanislas

> Dimanche 8 juin

La table « Le Rhin » d’Émile Gallé, vue à la loupe

En continu de 10h30 à 12h30 au musée de l’École de Nancy

Les étudiants de l'Institut national du patrimoine- Formation Restauration présentent leur intervention sur une oeuvre emblématique des collections.

Visites guidées de 30 minutes.

En continu de 10h à 18h au musée de l'École de Nancy

Pour découvrir le musée et son jardin en s’amusant !

En continu de 10h à 12h et de 14h à 17h au musée de l'École de Nancy

Pour réaliser un beau vitrail de papier.

En continu de 14h à 16h30 au musée de l'École de Nancy

Création d’une œuvre collective à partir d’encres colorées sur papier.

En continu de 10h à 12h et de 14h à 18h à la Villa Majorelle

Visites colorées À 10h15, 11h15, 12h15, 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 au musée des Beaux-Arts, place Stanislas.

Visites guidées . durée 30 min. Atelier Du vase à l'animal En continu de 10h à 12h et de 14h à 17h30 au musée des Beaux-Arts, place Stanislas

Pour laisser parler ton imagination !

Balades Art nouveau dans Nancy – Circuit Art nouveau en petit train

Départ Place Stanislas

À 10h, 11h30, 13h30 et 15h30

– Quartier Nancy Thermal

Départ du musée de l’École de Nancy

À 11h et 15h

Visites guidées organisées par l'association Ging'ko, durée 1h

Dans le cadre de Métro’folies La Métropole du Grand Nancy se pare des couleurs éclatantes de l’Art déco pour célébrer les 100 ans de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris. Sous le signe de la modernité

La Maison Corbin et les Magasins Réunis dans les années 1920

Exposition-dossier dès le 4 juin et jusqu’au 4 janvier 2026 – Musée de l’École de Nancy

Le musée de l’École de Nancy est installé dans l’ancienne maison d’Eugène Corbin, agrandie en 1922 dans un style Art déco. C’est cette même voie qu’il choisit pour la reconstruction des Magasins Réunis de Nancy en 1926. Des documents et éléments de décor de l’aile 1920 de la maison sont associés aux outils publicitaires et aux objets édités par les Arts Réunis de cette époque

L’Art déco et le régionalisme

Conférence d’ouverture le vendredi 6 juin à 18h30 dans l’Auditorium du musée des Beaux-Arts. Entrée par la rue Gustave Simon.

« L’Art déco et le régionalisme » par Sung Moon Cho, docteure en histoire de l’art et chercheuse en arts décoratifs contemporains, spécialisée en céramique et verre du XXe siècle et en histoire des arts de la table. Organisée par l’AAMEN (Association des Amis du musée de l’École de Nancy) et le musée de l’École de Nancy.