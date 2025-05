Première journée de mobilisation des victimes des vaccins Covid : pour briser le silence!

Une quinzaine de villes en France, mais aussi dans plusieurs pays européens, s’unissent ce samedi 10 mai 2025 pour donner la parole aux victimes des vaccins anti-Covid. Un sujet encore tabou malgré des milliers de signalements et de témoignages solides.

Comment nier ? Comment peut-on encore douter des effets secondaires, parfois graves, parfois mortels, des vaccins anti-Covid ? Les exemples abondent. Les témoignages, douloureux, se multiplient. Peu à peu, les victimes se sont regroupées en associations ou en collectifs, elles organisent des rencontres, elles témoignent dans la presse, elles alertent les pouvoirs publics pour qu’enfin, les autorités reconnaissent leurs erreurs, pour que leur préjudice soit reconnu.

Un phénomène sous-estimé

Depuis 2021, plusieurs associations alertent en effet sur une augmentation inquiétante de pathologies diverses et variées : cancers atypiques, maladies neurologiques, auto-immunes et cardiaques, etc. liées aux vaccins à ARN messager. Selon les organisateurs, certains services hospitaliers constatent cette hausse, mais n’osent pas s’exprimer officiellement.

Les chiffres interpellent : 12% de la pharmacovigilance mondiale concernerait les vaccins Covid, et près de 12 000 études seraient en cours pour examiner un lien potentiel avec diverses pathologies. En France, le dernier rapport de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) publié en juin 2023 faisait état de 193 934 signalements d’effets indésirables, dont 1 635 décès – des données issues d’un système de pharmacovigilance passive probablement sous-évaluées selon les organisateurs.

BAM, un média belge

« Nous souhaitons que le silence cesse, afin que les personnes blessées par ces vaccins soient écoutées, reconnues et prises en charge », expliquent les initiateurs de l’événement, qui militent également pour le développement de traitements adaptés et la prévention de nouveaux cas.

Ce samedi 10 mai 2025, un mouvement inédit prendra forme dans une quinzaine de villes françaises, ainsi qu’en Belgique, en Allemagne et en Autriche. De 14 h à 17 h, victimes, proches, médecins, scientifiques et juristes se réuniront pour la première journée de soutien dédiée aux personnes affectées par les vaccins Covid.

Le média belge BAM relaiera les principales interventions des orateurs en streaming.

Cette mobilisation, portée par plusieurs collectifs dont AAVIC Team VERITY France, Où est mon cycle, VVC19, Liberty Hauts-de-France, Impfopfer.info On a eu not’dose et Corse Humanis, invite le public à venir écouter ces témoignages sous le hashtag #çametoucheetvous?.