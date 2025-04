Covid-19 : Première journée de soutien aux victimes des vaccins

Elle aura lieu le 10 mai 2025 dans de nombreuses villes de France et de l’étranger, à l’initiative de plusieurs associations dont On a eu not’dose et AAVIC team qui lancent un appel à participation.

Le dernier rapport publié en juin 2023, par l’Agence de sécurité du médicament, totalisait en France 193 934 signalements d’effets indésirables dont 1635 décès. À ce jour, aucune action n’a été réellement entreprise par les autorités compétentes, en faveur des victimes.

Un message commun

Il y a des voix qui résonnent un peu partout en France et dans d’autres pays, nous souhaitons leur donner un écho décuplé à l’occasion d’une première date commune pour se rassembler, se coordonner partout sur nos territoires respectifs et porter un message commun : ‘’en 2025 il n’est plus possible de taire cette réalité et de laisser des personnes souffrir dans le silence. Nous souhaitons que les victimes soient écoutées, reconnues, prises en charge et que des pistes de traitement soient explorées« .

La parole circule

Chaque association et collectif est invité à propos une action qui lui ressemble dans la mesure de ses moyens et de communiquer autour de lui. Des victimes malades et proches de personnes décédées pourront prendre la parole ainsi que des médecins, des soignants, des scientifiques (microbiologistes, généticiens…) des juristes tout comme des citoyens engagés.

Vidéos enregistrées par BAM !

Dans chaque ville participante, une personne de l’organisation locale filmera avec un smartphone et une connexion stable à internet. Le média citoyen BAM ! enverra à chacun de ces filmeurs locaux, un lien pour connecter son smartphone au salon Restream de BAM ! Les images vidéo seront ainsi toute enregistrées pendant qu’elles sont filmées. Les meilleurs moments seront diffusés au fi des jours suivants.

Les ressources : les portraits du VIAC-19, les témoignages sur le site VVC19.fr, le dernier rapport de l’ANSM en juin 2023, VAERS (États-Unis), Eudravigilance (UE)…

Pour toute information contact-notdose@proton.me