Qué calor sénior !!

Le pic de chaleur touche toute la France : 14 départements sont en vigilance rouge et 65 en vigilance orange à partir de mardi midi. Et cela va durer au moins jusqu’à la fin de la semaine. Prudence !

La vague de chaleur s’étend

Selon le bulletin Vigilance Météo France publié ce lundi 11 août 2025, la vigilance rouge qui touche 14 départements est prolongée jusqu’à mercredi 6h pour tous les départements du Sud-Ouest, excepté pour la Charente (16) et la Charente-Maritime (17), qui retournent en vigilance orange mardi à 6h. En revanche, plusieurs autres départements passent en vigilance rouge à partir de mardi 12 heures : le Rhône (69), l’Isère (38), la Drôme (26), et l’Ardèche (07).

Passent en vigilance orange à partir de mardi 12h de tous les départements des régions Grand-Est et Ile-de-France, ainsi que le Loiret (45), l’Aisne (02), le Nord (59), l’Oise (60), et la Corse-du-Sud (2A).

Des records de température

Ce lundi vers 16h, on relève 41°C à Toulouse (31), Carcassonne (11), et Montauban (82), et 41.6°C à Bordeaux (33), qui bat son record de chaleur, tous mois confondus.

Le bulletin de Météo France rappelle que la vague de chaleur, démarrée vendredi dernier, atteignant un pic lundi et mardi sur la moitié ouest et mardi et mercredi sur la moitié est, avec une intensité exceptionnelle sur le Sud-Ouest lundi et mardi, puis sur le Centre-Est mardi et mercredi. Cette chaleur devrait durer jusqu’en fin de semaine au moins, week-end compris.

Les enfants et personnages âgées

La canicule tire son nom de cette étoile très brillante de la constellation du Grand Chien, appelée Canicula chez les Romains et désormais Sirius. De fin juillet à fin août, elle se lève en même que le soleil. La canicule n’est pas sans risques pour la santé, notamment des personnes âgées exposées, sans trop s’en rendre compte, à la déshydratation. Cet épisode nécessite une vigilance particulière pour les personnes sensibles ou exposées. Mais surtout pour les personnes âgées et les enfants en bas-âge.

Toutes les préfectures ont lancé des bulletins d’alerte et demandent d’appeler le 15 ou le 115 si vous constatez que des personnes sont en difficultés à cause des fortes chaleurs. Personne ne veut revivre le drame de la canicule de 2003 qui a touché de nombreux pays européens. En France, l’Insee évalue à 15.000 le nombre de décès excédentaires durant les deux premières décades d’août 2003.

🇫🇷 TOUJOURS INTÉRESSANT DE GARDER DES ARCHIVES… pic.twitter.com/tEGtSzMOO2 — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) August 9, 2025

🔴 @meteofrance étend la #VigilanceRouge canicule à la Drôme, l’Isère, le Rhône et l’Ardèche partir de demain. Restez très prudents et tenez-vous informés sur https://t.co/PVbV2EFmVd pic.twitter.com/gCxa4wUKIB — Ministère de l’Intérieur – Alerte (@Beauvau_Alerte) August 11, 2025