Le site officiel de la Maison Blanche vient de publier une page intitulée « Lab Leak: The True Origins of Covid-19 » (Fuite de laboratoire: les véritables origines du Covid-19), soutenant officiellement la théorie selon laquelle le virus SARS-CoV-2 serait issu d’un incident survenu dans un laboratoire de Wuhan, en Chine.

La publication scientifique intitulée « L’origine proximale du SARS-CoV-2 », fréquemment utilisée par les médias et les autorités sanitaires pour écarter la théorie de la fuite de laboratoire, aurait été incitée par le Dr Anthony Fauci lui-même. Objectif présumé : appuyer l’idée que le virus est d’origine naturelle, en dépit de plusieurs anomalies scientifiques troublantes.

Cette pratique, qui consiste à modifier génétiquement des virus pour étudier leur dangerosité, est pointée du doigt. Les mécanismes de régulation actuels sont jugés inefficaces et difficilement applicables à l’échelle mondiale. Une fuite accidentelle semble, selon plusieurs experts, le scénario le plus plausible.

L’ONG EcoHealth Alliance, dirigée par le Dr Peter Daszak, a utilisé des fonds publics américains pour soutenir des recherches risquées à Wuhan. Suite à la révélation de manquements aux conditions de sa subvention par le Congrès, le ministère américain de la Santé a suspendu son financement et ouvert une enquête judiciaire.

Des failles dans le contrôle exercé par les National Institutes of Health (NIH) sont également révélées. Des hauts responsables auraient contourné les règles de conservation des données, notamment le Dr David Morens, proche conseiller du Dr Fauci. Ce dernier est accusé d’avoir supprimé illégalement des fichiers liés au COVID-19.

Le ministère de la Santé (HHS) est soupçonné d’avoir volontairement entravé l’enquête du Congrès, tout comme la gouverneure de New York, Kathy Hochul, accusée de rétention de documents liés à la gestion de la crise sous l’administration Cuomo.

Selon les enquêteurs, l’Organisation mondiale de la Santé aurait cédé aux pressions politiques de Pékin. Son projet de traité international sur les pandémies est perçu par certains experts comme un risque pour la souveraineté sanitaire des États-Unis.

Alors que le monde tente de tourner la page de la pandémie, de nombreuses zones d’ombre subsistent. Si l’origine exacte du virus reste incertaine, l’empressement de certaines institutions à imposer un récit unique soulève des questions fondamentales sur la science, la gouvernance et la transparence.

Entre contradictions, manque de transparence et censure des discours alternatifs , les autorités fédérales sont accusées d’avoir désinformé le public. L ’administration Biden aurait même collaboré avec des géants du numérique pour restreindre la liberté d’expression sur les réseaux sociaux.

