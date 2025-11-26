Affaire Bygmalion : encore de la prison pour Sarkozy !

La Cour de cassation a confirmé, ce 26 novembre, la condamnation de Nicolas Sarkozy à un an d’emprisonnement dont six mois ferme pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Cette décision rend sa condamnation définitive. Il sera prochainement convoqué par le juge d’application des peines.
L’affaire Bygmalion avait mis en évidence un système de double facturation destiné à masquer le dépassement massif du plafond légal des dépenses de campagne : près de 43 millions d’euros dépensés au lieu des 22,5 millions autorisés, une partie ayant été illégalement imputée à l’UMP via de fausses conventions. Sarkozy a toujours nié toute responsabilité.
Cette décision intervient dans un contexte judiciaire déjà très lourd pour l’ancien président :
- Il est placé sous contrôle judiciaire après près de trois semaines de détention liées à sa condamnation à cinq ans de prison, dont un ferme, pour association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen présumé de sa campagne de 2007. Son procès en appel est prévu en 2026.
- Il a également été définitivement condamné à un an de prison ferme sous bracelet électronique dans l’affaire des écoutes (« Paul Bismuth »).
- Il est mis en examen depuis 2023 dans une autre branche de l’affaire libyenne, liée à une possible tentative de manipulation de témoignage.
- Une enquête préliminaire est en cours sur ses activités de conseil en Russie pour possible trafic d’influence.
Âgé de 70 ans, Nicolas Sarkozy continue de contester l’ensemble des accusations.
Chronologie des affaires concernant Nicolas Sarkozy
2012 — Campagne présidentielle et affaire Bygmalion
- Printemps 2012 : Dépenses de campagne explosent (≈ 43 M€ au lieu des 22,5 M€ autorisés).
- 2014–2016 : Enquêtes sur un système de double facturation mis en place pour masquer le dépassement.
- 2021 : Condamnation en première instance pour financement illégal de campagne.
- 14 février 2024 : Condamnation par la cour d’appel à un an d’emprisonnement, dont six mois ferme.
- 26 novembre 2025 : La Cour de cassation rejette son pourvoi → condamnation définitive.2007 — Soupçons de financement libyen
- 2007 : Campagne présidentielle suspectée d’avoir reçu des fonds du régime Kadhafi.
- 2013–2020 : Série d’enquêtes sur un possible financement occulte.
- 10 novembre 2025 : Sarkozy est placé sous contrôle judiciaire, après avoir passé près de 3 semaines en prison (prison de la Santé).
- 2025 : Condamné à cinq ans de prison, dont un ferme, pour association de malfaiteurs dans cette affaire.
- 16 mars – 3 juin 2026 : Procès en appel prévu.Affaire des écoutes (“Paul Bismuth”)
- 2014 : Enquête ouverte pour corruption et trafic d’influence (écoutes téléphoniques sur une ligne secrète).
- 2021 : Condamnation en première instance
- 2024 : La Cour de cassation confirme la peine : 1 an d’emprisonnement ferme, aménagé sous bracelet électronique
- Fév.–mai 2024 : Sarkozy porte effectivement le bracelet.
- 2024–2025 : Recours déposé devant la Cour européenne des droits de l’homme (en attente d’examen).2023 — Nouvelle mise en examen dans le volet libyen
- Octobre 2023 : Mis en examen pour participation présumée à une opération visant à acheter la rétractation du témoin Ziad Takieddine.Activités de conseil en Russie
Depuis 2020 : Enquête préliminaire du Parquet national financier sur un possible trafic d’influence lié à ses activités rémunérées en Russie.