Lettre de décembre 25 : Géopolitique, froidure et antisémitisme

Nous publions régulièrement, sous la plume de Gilles Voydeville, l’excellente correspondance entre deux planètes, Gaïa, notre Terre et Aurore Kepler 452 b dans la constellation du Cygne. Aujourd’hui,Aurore Kepler disserte sur l’évolution des nombreux conflits sur Terre, et les raisons profondes de l’antisémitisme.

Par Gilles Voydeville

Lettre de décembre 2025 sur Gaïa

Lettre du mois de la glaçure des eaux serpentines sur Kepler

Ma chère Gaïa,

Je me délecte à te lire car ton monde est multiple et la vie de tes charmants petits humanoïdes toujours riche d’inventions inattendues. Je constate qu’elles sont malheureusement souvent cruelles et dangereuses. Mais j’adore ces histoires à rallonges. Je suis toujours à l’affût d’un rebondissement, curieuse d’une improbable solution, craignant le pire mais palpitant d’un cœur chaud avant un dénouement incertain et parfois long à venir comme en témoignent tes trois mille ans de guerre en ta Sainte Terre. J’y sais une paix en germe mais ses prémices y sont encore bien fragiles. Comme dans une mine, tu dois même craindre le calme. Celui qui n’empêchera pas l’étincelle d’enflammer le grisou. Tes mineurs descendaient au fond du trou avec un canari qui les prévenait en s’évanouissant quand ce gaz inodore remplaçait l’oxygène. À la différence de tes hommes politiques qui eux descendent au fond de l’arène avec des vautours, qui non seulement ne les préviennent pas du danger mais les guettent pour les charogner.

Géopolitique

D’ici je m’amuse un peu en faisant des paris sur tes conflits et je me le reproche aussitôt. Mais je ne peux m’empêcher de jouir quand j’ai deviné juste… Bref tout cela est la faute de mes habitants qui, pour me distraire ne sont pas assez porté sur la provocation ni sur la prédation. Ni sur le sexe d’ailleurs et je me demande si tout cela n’est pas lié. Toutefois je conçois ta lassitude à faire tourner ensemble tout ton monde et surtout dans le bon sens. Et ton exaspération à constater des comportements irresponsables chez des dirigeants mortifères. Ne mesurent-ils leur pouvoir qu’à leur capacité de destruction ?

Donc, je vais prendre quelques risques à prédire l’avenir dans ma boule de cristal céleste.

Israël ne se retirera pas complétement de Gaza alors qu’il l’avait fait en 2006. Les frappes à bas bruit continueront tant que le Hamas ne désarmera pas. La reconstruction débutera avec les pétrodollars du Golfe. Une force d’interposition empiétera sur la bande et donnera bonne conscience aux Européens.

La Cisjordanie subira encore la colonisation juive et des Palestiniens y mourront pour survivre. En octobre 2026, Yaïr Lapid gagnera avec difficulté les élections et avec l’aide d’une armée lassée de la guerre, y fera respecter la loi par les colons extrémistes.

La Palestine renaîtra grâce aux pétrodollars du Golfe dès que les émiratis y auront trouvé leur intérêt. La reconnaissance formelle d’Israël par l’Arabie Saoudite, le Qatar et la Syrie entrainera la reconnaissance de la Palestine par l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et la Grèce.

Du côté de l’Ukraine, l’Ours brun ne cédera pas et poursuivra sa guerre pendant encore plus de deux ans. Quand il disparaîtra de sa belle mort, son successeur reprendra la même politique mais n’aura pas la même détermination pour continuer son œuvre.

Des rassemblements anti-régimes nombreux imposeront une légère libéralisation mais la Russie n’aura pas le choix d’une autre politique extérieure : elle n’existe que par l’impérialisme qui fait la fierté de son peuple et continuera sa politique de conquête et d’élargissement de l’empire. La Russie nourrit ses sujets avec les richesses de son sous-sol et l’exploitation de ses prises. Mais elle s’avère incapable de rivaliser avec le monde de la production manufacturière.

Les Tsars ne faisaient pas différemment.

La Syrie vacillera sous les coups de la Turquie, d’Israël et les manigances de l’Iran qui tentera de reprendre la main. Mais l’Amérique, l’Europe et la Russie pour une fois unies ne le permettront pas.

En République d’Iran, la rue et l’inflation finiront par abattre les pasdarans et leur ayatollah adoré. Mais la guerre civile y fera 100.000 morts. Le grand déstabilisateur du Moyen-Orient laissera la place à une démocratie pro-européenne.

Quand la pauvreté affamera leur pays, les Talibans finiront par être victimes de leurs excès de zèle patriarcal dissimulé sous un islam rigoriste. Le Pakistan les fera tomber comme un fruit trop mûr et gâté, un peu tard pour que sa chute ne souille pas ta terre.

Les guerres tribales africaines seront remplacées par d’autres pour l’attrait de leurs terres rares. Celle du Soudan prendra de l’ampleur avec la montée en gamme de l’aide de la coalition Égypte, Somalie, Érythrée auprès du gouvernement soudanais, pour lutter contre les FSR rebelles associées à l’Éthiopie et aux Émirats Arabes Unis. Un conflit de longue durée y est à craindre.

Bref je pense que tu n’en as pas fini. Et si jamais ton oncle Xi veut récupérer Taïwan, ton monde sera au bord d’une guerre totale. Mais jusqu’à présent la Chine n’a jamais eu l’agressivité de la Russie. Car contrairement à cette dernière elle a un véritable intérêt économique à la paix.

L’hiver sur Kepler

Ici l’hiver avance à grand froid. Il a beaucoup neigé sur mon hémisphère septentrional. Si fait que sous ces célestes nuées floconneuses, à l’abri des regards avides des chasseurs de leur pelisse, mes sixpèdes argentés ont migré des pôles pour paître un peu d’herbe grasse. Car sous ces premières couches de poudre étincelante, se cachent encore quelques festins véganes destinés à mes pouloïdes.

Mais ceux-ci ont déserté leurs prairies pour rentrer bien au chaud et ne plus mettre un sabot dans un pré, si gras fut-il.

D’ailleurs ces temps-ci, il neigeait si dru que l’on ne voyait pas même un médorchat pousser son museau au dehors des maisonnées. Il n’y avait guère que mes téméraires chevroïdes pour cavaler encore sous la floconnée et tenter de se mesurer à mes sixpèdes qu’ils admirent pour leur flegme et leur aisance à naviguer dans une nature si hostile. Mais leurs sabots sont si fragiles qu’ils ne tiennent que le temps d’un galop et se craquellent vite de mille et une fêlures.

En une nuitée, mes arbres se sont givrés de platine. Si bien que ces quadrupèdes caracolent sous leurs arches comme on danse au bal de la nouvelle année sous les ogives d’un palais. Parfois ils se prennent au jeu de sauter au-dessus des plus basses branches ployant sous les cristaux et boulent dans la froidure quand leurs désirs outrepassent leur agilité.

Mes fleuves sont transis et font de larges patinoires. Mes quadrupèdes y glissent longuement et prennent un petit bain vivifiant quand se fend la glace. Quelques jeunes Ovoïdes viennent s’y aventurer avec des fers aux pieds. Ils filent comme des billes d’agate sur un marbre, tournoient comme des étourneaux dans un ciel gris mais ils se brisent si facilement les membres que cela ne dure que peu.

Bref je contemple d’autant plus ma nature assourdie et languide qu’elle est dans un état que je sais éphémère.

L’antisémitisme

Ma chère Gaïa, parlons un peu plus sérieusement. Je me suis toujours demandée pourquoi ton peuple juif souffrait de racisme. Selon ton Raphaël Lemkin – professeur de droit international aux États-Unis ayant en 1944 défini le génocide – les mots haineux sont invariablement suivis d’actes haineux. Ce qui commence par l’identification, se prolonge par la stigmatisation, puis par la séparation, enfin par l’extermination. Vu de chez moi, ça ne tient pas debout et cela me choque tant que je vais essayer d’y voir plus clair. Car il y a sans doute des causes à ce racisme sans pour autant dire bien sûr que ce sont des raisons. Reprends-moi la prochaine fois si tu as l’impression que je me suis trompée.

Si ma mémoire est bonne c’est un peuple qui – du fait de son bannissement de la terre promise par l’empereur romain Hadrien après la révolte de Shimon bar Kokhba en 132 – a dû émigrer en Europe et s’y établir. Chassé à nouveau d’Espagne au moment de la Reconquista, une partie migre en Afrique du Nord. Toujours en minorité et établi chez d’autres peuples plus ou moins xénophobes. Comme il revendique toujours sa judéité – transmise par la mère – il ne se fond pas avec les peuples autochtones.

J’ai constaté par ailleurs que c’est un peuple remarquablement travailleur et intelligent. Et si je me le rappelle bien, dans les années vingt de ton siècle précédent, 20% des Prix Nobel étaient attribués à des Juifs alors que ce peuple représentait 0,1% de ta population mondiale. Donc tu dois admettre que tes Juifs sont un concentré d’intelligence et de travail parmi tes petits humanoïdes.

Ils peuvent susciter la jalousie et l’envie.

Comme tu le constates tous les jours, ça n’est pas parce qu’un de tes petits humanoïdes est intelligent qu’il fait preuve de plus de bonté que ses homologues. Au début de l’aventure de ton Homo Sapiens dans la vallée du Rift, Sapiens était peu équipé physiquement pour se défendre et que même les plus forts d’entre les siens ne l’étaient pas assez pour lutter contre les fauves. C’est son intelligence qui lui servait pour trouver de quoi manger et se protéger des prédateurs.

Cette intelligence, tout comme la force, s’avérait mal répartie entre les individus. Dès que la force fit place au droit, elle instaura une hiérarchie sociale pour son bénéficiaire. Elle permit à ceux qui la possédait d’éviter les métiers pénibles et finalement de gratifier les plus intelligents.

Il faut bien considérer qu’au départ l’intelligence est une structure neuronale organisée pour la survie d’un individu au milieu des siens, voire de l’espèce en cas d’agression du groupe. L’algorithme cérébral ordinaire a été conçu, façonné, échafaudé, pour le bien être de son propriétaire et, s’il n’y a pas danger extérieur, pas pour le bien d’autrui. Plusieurs religions ont tempéré l’égoïsme vernaculaire de ton Charmant en introduisant des règles morales mais sans un succès flagrant.

Peu nombreux sont tes petits humanoïdes intelligents à se soucier de la difficulté à vivre de leurs frères moins dotés.

La conséquence de cela, c’est que les moins intelligents souffrent de l’accaparement des biens essentiels ou superflus et de la domination de ceux qu’il faut bien considérer comme une élite. La noblesse, la bourgeoisie, les financiers ont été régulièrement rejetés par les plus démunis qui ont fait des révolutions. Aujourd’hui le peuple peut s’exprimer par le vote et il vote de plus en plus pour les partis populistes qui rejettent lesdites élites. Comme celles-ci ont beaucoup d’intelligence mais pas toujours assez pour se faire pardonner de la posséder, elles sont souvent rejetées par les petits humanoïdes moins dotés. Il faudrait savoir se faire pardonner d’être autre dessus du lot…

Les plus démunis ont mis un certain temps à comprendre que les élites n’étaient pas de leur côté. Leur dissémination spatiale ne leur permettait pas de comprendre le fonctionnement égoïste du cerveau élitique, de comprendre que malgré son avantage, il en voulait encore plus.

Ton peuple juif est un concentré d’élite. Malheureusement du fait de son regroupement dans des quartiers, du prosélytisme chrétien et de son égoïsme banal, il a très tôt été distingué, a éveillé l’envie, la jalousie, voire la haine des peuples ordinaires chez lesquels il vivait. Car si ces peuples utilisaient ses qualités de gestion et d’artisanat, à l’occasion des périls ils l’accusaient des maux pour expliquer leur sort et se venger du fait que le peuple juif ne se soit jamais fondu dans la masse

Avec toujours eu les mêmes effets, pogrom, bannissement et génocide.

Ma chère Gaïa, je crois que l’antisémitisme est la somme de tant de facteurs qu’il est très difficile d’y voir une seule mauvaise cause, mais sa persistance inacceptable pourrait s’expliquer par le rejet des élites. D’ailleurs certains partis populistes dans tes démocraties occidentales appellent plus ou moins au rejet des deux.

Je me morfonds de tant de haine et je t’enlace de mes plus tendres aurores pour réchauffer ton cœur meurtri.

Ton Aurore