Ukraine : La guerre, les armes et les gros sous

L’Europe n’a pas voix au chapitre dans le règlement de la guerre en Ukraine. Mais elle est priée de continuer à payer les armes achetées par Kiev à l’Amérique.

Le vice-président américain JD Vance a bien raison : « La menace pour l’Europe n’est pas la Russie ou la Chine, mais l’Europe elle-même qui a perdu ses valeurs fondamentales. »

Comment ne pas adhérer à ce sévère constat après les humiliations que subit l’Europe ? Le 27 juillet dernier, en Écosse, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est lamentablement couchée devant Donald Trump qui a décidé unilatéralement d’imposer à l’UE 15% de droits de douane sur les produits importés aux États-Unis. À quoi il ajoute 750 milliards de dollars d’achat de gaz et de pétrole US et encore 600 milliards de dollars d’investissements directs ! En contrepartie de quoi ? de rien. Aucun État-membre ne s’est insurgé contre ce pillage manifeste des entreprises et des fonds européens, surtout pas la France.

800 milliards pour réarmer l’Europe

Quelques mois plus tôt, en mars 2025, la présidente von der Leyen, toujours elle, a débloqué 800 milliards d’euros pour soutenir l’industrie militaire de l’Europe face aux appétits supposés de l’ogre russe. 800 milliards, sans consulter les 27 États membres ! La présidente de la Commission s’appuie sur l’article 122 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un mécanisme qui permet à Bruxelles d’agir sans l’aval des gouvernements nationaux.

Aucun État-membre n’a contesté. Au contraire. L’Europe ruinée par les conséquences de la guerre en Ukraine (elle s’est privée du gaz et du pétrole russe) décide d’investir massivement dans les entreprises du complexe militaro-industriel. Comme l’a annoncé Emmanuel Macron à plusieurs reprises, sur un ton martial. « La Russie est une menace pour l’Europe ».

L’Europe ne compte plus

L’humiliation de l’Europe s’est poursuivie le 15 août 2025 lors de la rencontre Trump-Poutine en Alaska au cours de laquelle les deux chefs d’État ont décidé de sceller, seuls, le sort de l’Ukraine.

Ni Zelenski, ni les chefs d’État européens, n’ont été invités lors de ce premier round. Il faudra attendre le 18 août 2025 pour le second round. Un entretien secret entre Trump et Zelenski suivi d’une conférence de presse des deux leaders. Puis un entretien entre Trump et neuf chefs d’États ou de gouvernements européens, lorsque tout était décidé.

Au cours de cette interview dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, (voir le post sur X ci-dessous) on en apprend de bonnes. Trump déclare : « Nous ne donnons rien à l’Ukraine, ils nous payent pour les armes qu’ils reçoivent « . Volodimir Zelenski confirme : « oui, nous avons la possibilité d’acheter des armes maintenant – merci à l’Europe, ils payent pour cela ! » Autrement dit, l’Europe envoie des milliards de dollars à l’Ukraine pour qu’elle achète des armes américaines.

Des milliards de dollars pleuvent sur l’Ukraine

Depuis le début de la guerre, le 24 février 2022, ce sont des flots ininterrompus d’armes et de dollars qui ont été déversés sur l’Ukraine par l’Europe et les États-Unis.

Et cela malgré la corruption phénoménale qui gangrène l’Ukraine depuis… toujours.

Voici quelques chiffres du coût de la guerre. Le soutien de l’UE et de ses États membres : 164,8 milliards d’euros, répartis comme suit :

Aide financière, économique et humanitaire : 84,6 milliards d’euros

Soutien militaire : 59,6 milliards d’euros

Aide aux réfugiés dans les États membres de l’UE : 17 milliards d’euros

Produits des avoirs russes gelés : 3,6 milliards d’euros — Dont 65 % sont des subventions ou aides en nature, et 35 % des prêts.

Selon le Kiel Institute, qui suit de près les promesses et allocations réelles : Total d’aide donnée ou allouée (2022–avril 2025) : 294 milliards d’euros sur 405 milliards promis.

Aide militaire : 140 milliards d’euros

Aide financière : 133 milliards d’euros

Aide humanitaire : 21 milliards d’euros

Comparaison UE vs États-Unis (données début 2025) au 28 février 2025, selon l’Institut Kiel :

Europe (pays européens) : 137,9 milliards d’euros.

États-Unis : 114,3 milliards d’euros.

En aide militaire, les États-Unis restent légèrement en tête (≈ 64,6 milliards) contre ≈ 63,6 milliards de l’Europe.Plus récemment (premiers mois de 2025), l’Europe a fourni 72 milliards d’euros d’aide militaire, dépassant les 65 milliards d’euros des États-Unis.

L’ennui, c’est qu’il est difficile d’assurer le suivi de ces fonds une fois livrés à Kiev. Bien souvent, ils se perdent dans le brouillard de la guerre.

Le coût de la guerre en Ukraine est estimé à 525 milliards de dollars. Des chancelleries parlent de 30% détournées ce qui expliquerait les 6000 millionaires et 50 milliardaires de plus dans ce pays ! Voici les 10 pays qui aident financièrement le plus l’Ukraine.

