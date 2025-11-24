Le handicap est aussi dans la rue

Le Comité Départemental Handisport de Meurthe & Moselle rappelle que le handicap se déplace aussi dans la rue.

Le comité départemental Handisport de Meurthe & Moselle organise différents événements autour du handicap, des sensibilisations dans les écoles primaires, dans les lycées et les collèges, les entreprises, il organise aussi des formations. Lors des journées de sensibilisation, des mises en situations sont organisées afin de faire prendre conscience des difficultés du handicap.

Des voitures sur les trottoirs

La montée d’un trottoir est compliquée surtout lorsque des obstacles sont dessus comme des voitures stationnées ou les trottoirs pas larges. Les difficultés partagées par les personnes en situation de handicap, les mamans avec les poussettes, mais aussi les personnes âgées se déplaçant avec difficultés, voire avec un déambulateur. Certains obstacles rendent les déplacements difficiles ou impossibles lorsque qu’une voiture est stationnée sur un trottoir COMMENT PEUVENT FAIRE LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP pour monter ou descendre un trottoir lorsqu’une voiture est stationnée sur un bateau?

Le Comité départemental handisport de Meurthe & Moselle demande à toutes les personnes de ne pas être EGOISTE car un accident de la vie peut arriver à chacun.