« Silver star », deux nanas en cavale

Un duo français, Ruben Amar et Lola Bessis, signe un film indépendant américain présenté à Deauville. Un road-movie énergique et réjouissant.

Sélectionné au Festival de Deauville en 2024, « Silver Star » (sortie le 26 novembre) est un film indépendant américain coréalisé par deux Français, Ruben Amar et Lola Bessis, qui ont emménagé à New York. Le duo raconte les mésaventures de deux jeunes Américaines rejetées par la société, marginales malgré elles. Tout d’abord, Billie (jouée par Troy Leigh-Anne Johnson), 20 ans, un pansement sur un œil, qui sort de prison où elle a passé de longs mois. Née dans une famille afro-américaine respectable et patriote du New Jersey, fille et sœur de militaire, elle était sûrement destinée à devenir militaire elle-même si un incident raciste ne l’avait fait dévier du droit chemin.

Médaille prestigieuse

En liberté conditionnelle, sans appartement, dormant dans sa voiture, c’est en cachette que Billie assiste à l’hommage fait à son père, vétéran qui a reçu la Silver Star, médaille prestigieuse, lors de la reconstitution d’une bataille de la Guerre de Sécession. N’osant reprendre contact avec eux, elle découvre que ses parents ont dû hypothéquer leur maison, mise en vente pour payer ses frais d’avocat et de santé. Afin de régler leurs dettes, Billie décide d’attaquer une banque, braquage où elle prend en otage une jeune cliente, jolie blonde très enceinte, Franny (jouée par Grace Van Dien).

Mensonge et baratin

Particulièrement douée pour les mensonges et le baratin, Franny est en fait au moins aussi paumée que sa ravisseuse. Toutes les deux exclues du rêve américain, la taiseuse qui contient sa rage et la pipelette saoulante vont finalement faire équipe, complices malgré leurs différences, deux nanas en cavale dans un road-movie réjouissant. « Silver star » est un film énergique, à la mise en scène nerveuse, où l’on est touché par le désarroi de ces deux jeunes femmes et leur ténacité à vouloir s’en sortir quand même.

Patrick TARDIT

« Silver star », un film de Ruben Amar et Lola Bessis (sortie le 26 novembre).