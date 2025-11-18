CHRU Nancy : Une journée pour mieux comprendre le cancer du pancréas

Mardi 25 novembre 2025, de 11h à 16h, le CHRU de Nancy organise une journée d’information dans le hall de l’Institut Louis Mathieu, entièrement consacrée au cancer du pancréas.

Professionnels de santé, associations partenaires et représentants du réseau HEPABILOR seront présents pour échanger avec le public autour des symptômes, de la prévention, du dépistage et des parcours de soins.

Une maladie encore trop méconnue

Avec 16 000 nouveaux cas par an en France, le cancer du pancréas est en constante augmentation (+3 % par an). Il s’agit du 2ᵉ cancer digestif le plus fréquent, après le cancer colorectal. En 30 ans, le nombre de cas a plus que doublé (7 000 en 1990).

Les facteurs de risque identifiés incluent :

Le vieillissement de la population

Le tabac

Le diabète évoluant depuis plus de 10 ans

Le surpoids et la sédentarité

Des études en cours explorent également le rôle des pesticides et microplastiques, avec des liens probables, mais encore marginaux. Environ 5 % des cas sont liés à des mutations génétiques (BRCA1, BRCA2…).

Pas de dépistage généralisé, mais des pistes

À ce jour, aucun test de dépistage généralisé n’existe pour cette maladie, faute d’outil peu invasif et accessible. Le dépistage peut être envisagé dans le cadre de prédispositions génétiques, auprès d’équipes spécialisées.

La prévention reste donc essentielle : lutte contre le tabac, activité physique, surveillance du diabète.

Des espoirs portés par la recherche

Malgré un pronostic encore sombre (taux de survie à 5 ans ≈ 10 %), la recherche progresse et ouvre des perspectives prometteuses :

Vaccins post-opératoires pour les formes opérées

Stratégies pré-opératoires innovantes (signatures génomiques)

Radiothérapies ciblées (RIV)

Nouvelles cibles thérapeutiques pour les formes métastatiques (KRAS, MTAP…)

Une prise en charge multidisciplinaire au CHRU

Le CHRU de Nancy dispose d’un réseau de prise en charge dédié, via HEPABILOR, permettant un bilan diagnostic rapide incluant les examens d’imagerie adaptés.

Chaque année, plus de 100 résections pancréatiques sont réalisées dans le service, dont 80 à 90 % sont des adénocarcinomes. Depuis le 1er janvier 2025, 98 résections ont déjà été effectuées.

La prise en charge repose sur une collaboration étroite entre chirurgiens, endoscopistes, radiologues, nutritionnistes, oncologues, psychologues, médecins de soins palliatifs… sans oublier les associations de patients comme Espoir Pancréas, et le rôle essentiel des aidants.

hepabilor@chru-nancy.fr