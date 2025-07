Droits de douane : l’Europe s’est couchée devant Trump

L’accord commercial intervenu ce dimanche en Écosse entre Donald Trump et Ursula von der Leyen prévoit une hausse des droits de douane limitée à 15% (au lieu de 30) mais l’Europe s’engage à acheter pour 750 milliards d’énergies aux Américains!

Une nouvelle entente transatlantique à portée stratégique. Lors d’une rencontre en Écosse, le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont affirmé avoir conclu un accord commercial majeur, qualifié par Trump de « plus grand de tous les accords« . Cette annonce marque une étape symbolique dans les relations économiques entre les deux puissances.

Lors d’une déclaration conjointe à la presse, Donald Trump a annoncé que l’Union européenne s’était engagée à acheter pour 750 milliards de dollars d’énergie américaine, principalement du gaz naturel liquéfié (GNL) et du pétrole. Ce partenariat vise à renforcer l’indépendance énergétique de l’Europe tout en soutenant l’industrie énergétique américaine.

En parallèle, le président américain a affirmé que l’UE allait également augmenter ses investissements directs aux États-Unis de 600 milliards de dollars, s’ajoutant aux flux déjà existants. Ces chiffres, bien que spectaculaires, n’ont pour l’instant été appuyés par aucun document officiel détaillé.

Le volet commercial de l’accord prévoit la mise en place de droits de douane généraux de 15 % sur une large gamme de produits échangés entre les deux blocs. Cependant, certaines catégories sensibles, comme les produits pharmaceutiques, seront exclues de ces nouvelles mesures tarifaires. Ursula von der Leyen a salué un « bon accord », fruit d’une « discussion franche, mais constructive ».

Cette annonce s’inscrit dans une série de « deals » économiques proclamés par l’administration Trump au cours des derniers mois. Washington a notamment évoqué des accords avec le Royaume-Uni et plusieurs pays asiatiques, dont le Japon. Toutefois, ces engagements restent largement non documentés : par exemple, Trump a affirmé que Tokyo allait investir 550 milliards de dollars aux États-Unis, sans fournir de calendrier, de secteurs ciblés ou de texte officiel.

– Détails tarifaires : L’accord réduit les droits de douane menacés de 30 % à un niveau de base de 15 % sur les produits de l’UE, y compris un droit de douane forfaitaire de 15 % sur les automobiles ; il vise à ouvrir le commerce à des droits de douane de 0 % dans certains domaines.

– Engagements de l’UE : L’UE accepte d’acheter jusqu’à 750 milliards de dollars d’énergie américaine (GNL), d’investir 600 milliards de dollars supplémentaires dans l’économie américaine et d’acheter pour des centaines de milliards de dollars d’équipements militaires américains.

– Avantages pour les États-Unis : L’accord est décrit comme le plus grand accord commercial jamais conclu, renforçant les liens transatlantiques et évitant une guerre commerciale avant la date butoir du 1ᵉʳ août.

Tous les pays de l’UE doivent ouvrir leurs marchés aux exportations américaines ;

Avantages pour l’Union européenne ? Aucun !!!

Une fois encore, l’Europe s’est donc couchée face aux exigences économiques de Trump.

Merci M. Trump. Bravo Mme von der Leyen!

