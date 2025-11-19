Oriaction à Nancy : choisir son parcours post-bac

Le Salon des formations post-bac Oriaction, édition 2025, aura lieu du 20 au 22 novembre 2025 au Parc des expositions de Nancy.

Le salon Oriaction s’inscrit dans le cadre de la politique académique d’accompagnement à

l’orientation et constitue une étape cruciale pour les lycéens en préparation de leur parcours

post-bac.

Un événement destiné aux élèves et aux familles

Ouvert aux lycéennes et lycéens de terminale, aux étudiants de bac+1 à bac+5, ainsi qu’à leurs parents et aux professionnels de l’orientation, Oriaction propose une immersion dans l’univers des formations supérieures, avec des rencontres et échanges auprès de formateurs, d’enseignants et d’étudiants engagés dans les formations proposées.

Les visiteurs pourront :

Découvrir la diversité des parcours (BTS, CPGE, Licences, Bachelors, diplômes d’État, DNMADE, etc.) ;

Découvrir les nombreuses formations sur le stand de l’Université de Lorraine et ses composantes ;

Assister à des conférences thématiques et écouter des témoignages d’étudiants et de jeunes professionnels ;

Se renseigner sur les aides et dispositifs de la vie étudiante (bourses, logement, santé) ;

Bénéficier d’entretiens-conseils avec des psychologues de l’Éducation nationale ;

Participer à des démonstrations de métiers avec des stands dédiés à l’orientation.

Le programme

Chaque journée sera rythmée par des conférences ciblant différents parcours et domaines d’études :

• Jeudi 20 novembre :

o 09h30 – 10h15 : Parcours Juridiques, Économiques & Commerciaux

• 10h30 – 11h15 : Parcours Artistiques, Littéraires & Linguistiques *

• 14h00 – 14h45 : Parcours Scientifiques & Technologiques

• 15h00 – 15h45 : Parcours Sciences humaines & Sociales

• Vendredi 21 novembre :

o 09h30 – 10h15 : Parcours Scientifiques & Technologiques o 10h30 – 11h15 : Parcours Sciences humaines & Sociales

o 13h30 – 14h15 : Découvrir les métiers de la santé

o o 15h30 – 16h15 : Parcours Artistiques, Littéraires & Linguistiques

• Samedi 22 novembre :

o 09h30 – 10h15 : Conseils aux élèves : Parcoursup et l’entrée dans le supérieur

o o 10h30 – 11h15 : Opter pour des études supérieures en alternance

o o 14h00 – 14h45 : Découvrir les métiers de la santé

o o 15h00 – 15h45 : Parcoursup et l’entrée dans le supérieur

Une inauguration en présence de Pierre-François Mourier, recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz, chancelier des universités, aura lieu jeudi 20 novembre à 10h.

Des espaces thématiques et des animations interactives

Village des carrières du Sanitaire et Social : Ce village offre des démonstrations de métiers dans le secteur sanitaire et social, soutenues par la Région Grand Est.

Village des Entreprises : Les entreprises locales informeront les jeunes sur l’alternance, avec des simulations d’entretiens d’embauche et des présentations des métiers.

WEBTV et WEB RADIO : Les lycéens pourront suivre en direct des échanges et des présentations sur la vie étudiante et professionnelle, animés par des élèves de plusieurs lycées de la région.

Retrouvez-nous

• Lieu : Parc des Expositions de Nancy, 12 route de Mirecourt, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy de 9 h à 17 heures.

• Plus d’infos ici